Кудрин предложил сосредоточиться на достижении четырех национальных целей
Руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступил с программной статьей в «Коммерсанте», в которой изложил свой взгляд на развитие российского государства в посткоронавирусном мире.
Риторически статья построена как набор вопросов, ответив на которые российские власти могут выбрать тот или иной путь развития. Группы вопросов разделены на блоки.
1. Развитие международных экономических и политических отношений.
- Как поменяется глобализация?
- Будет ли усиливаться национальное регулирование в ущерб многостороннему и наднациональному регулированию?
- Продолжатся ли торговые и ресурсные войны или во главу угла станет общая выгода от сотрудничества?
- Насколько сверхдержавы будут вовлечены в процессы за их границами?
- Будут ли государства наращивать военные расходы или больше ресурсов направят на развитие?
2. Экономическая политика.
- Насколько широко будет идти национализация бизнеса?
- Как поменяется структура экономики?
- Каким будет новый консенсус в сфере здравоохранения? Будут ли граждане и правительства готовы проводить больше трат на здравоохранение?
- Как поменяются подходы к образованию? Будут ли увеличены возможности бесплатного образования?
- Какова будет роль нефти после пандемии?
3. Развитие регионов и городов.
- Будет ли федеральный центр стягивать ресурсы на себя или согласится, что ресурсы должны быть на местах?
- Как развивать агломерации без ущерба для здоровья жителей, учитывая высокую плотность населения и контактов в мегаполисах?
4. Развитие общества.
- Справится ли государство с искушением монопольного сбора и использования информации о гражданах? Не приведет ли это к ограничению свободы?
- Сможем ли мы прийти к институциональному регулированию или по привычке будем опираться на административную вертикаль?
На некоторые из этих вопросов сам Кудрин дает ответы в своей статье. Так, по его мнению, нефтяной ренты, какой она была у России в последние 20 лет, уже никогда не будет. Вместо этого ренту будут различные технологические и цифровые решения. «Наступил тот самый критический момент разворота от нефтяной экономики к экономике знаний», - делает вывод Кудрин.
Также очевидно, что старая модель управления обществом себя изжила, считает глава Счетной палаты РФ. «Низкие темпы роста экономики и стагнация доходов населения за последнее десятилетие показывают: без новой модели развития, основанной не только на иерархических инструментах, но и на современных институтах, не справимся», - написал Кудрин.
Завершает статью Кудрин определением четырех приоритетных национальных целей.
1. Мы хотим быть здоровыми и жить долго.
2. Мы хотим не быть бедными и чтобы наши доходы росли.
3. Нам нужна растущая инновационная, в том числе цифровая, экономика.
4. Нам нужны адекватные вызовам времени госуправление и институты.
«Меньшее количество приоритетов позволит сфокусировать на их достижении «нерезиновые» государственные ресурсы. При этом остальные поставленные задачи должны синхронизироваться с нынешним контекстом и быть соответственно пролонгированы, отодвинуты на 2026, 2028 или даже 2030 год», - отмечает в статье Кудрин.
ИСТОЧНИК KP.RU