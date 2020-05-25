2020-05-25T07:23:20+03:00
Экономика

Кудрин предложил сосредоточиться на достижении четырех национальных целей

Государственные ресурсы – нерезиновые, а неприоритетные задачи могут быть отодвинуты вплоть до 2030 года, считает глава Счетной палаты РФ
Виктор МАТРОСОВ
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Руководитель Счетной палаты РФ Алексей КудринРуководитель Счетной палаты РФ Алексей КудринФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступил с программной статьей в «Коммерсанте», в которой изложил свой взгляд на развитие российского государства в посткоронавирусном мире.

Риторически статья построена как набор вопросов, ответив на которые российские власти могут выбрать тот или иной путь развития. Группы вопросов разделены на блоки.

1. Развитие международных экономических и политических отношений.

- Как поменяется глобализация?

- Будет ли усиливаться национальное регулирование в ущерб многостороннему и наднациональному регулированию?

- Продолжатся ли торговые и ресурсные войны или во главу угла станет общая выгода от сотрудничества?

- Насколько сверхдержавы будут вовлечены в процессы за их границами?

- Будут ли государства наращивать военные расходы или больше ресурсов направят на развитие?

2. Экономическая политика.

- Насколько широко будет идти национализация бизнеса?

- Как поменяется структура экономики?

- Каким будет новый консенсус в сфере здравоохранения? Будут ли граждане и правительства готовы проводить больше трат на здравоохранение?

- Как поменяются подходы к образованию? Будут ли увеличены возможности бесплатного образования?

- Какова будет роль нефти после пандемии?

3. Развитие регионов и городов.

- Будет ли федеральный центр стягивать ресурсы на себя или согласится, что ресурсы должны быть на местах?

- Как развивать агломерации без ущерба для здоровья жителей, учитывая высокую плотность населения и контактов в мегаполисах?

4. Развитие общества.

- Справится ли государство с искушением монопольного сбора и использования информации о гражданах? Не приведет ли это к ограничению свободы?

- Сможем ли мы прийти к институциональному регулированию или по привычке будем опираться на административную вертикаль?

На некоторые из этих вопросов сам Кудрин дает ответы в своей статье. Так, по его мнению, нефтяной ренты, какой она была у России в последние 20 лет, уже никогда не будет. Вместо этого ренту будут различные технологические и цифровые решения. «Наступил тот самый критический момент разворота от нефтяной экономики к экономике знаний», - делает вывод Кудрин.

Также очевидно, что старая модель управления обществом себя изжила, считает глава Счетной палаты РФ. «Низкие темпы роста экономики и стагнация доходов населения за последнее десятилетие показывают: без новой модели развития, основанной не только на иерархических инструментах, но и на современных институтах, не справимся», - написал Кудрин.

Завершает статью Кудрин определением четырех приоритетных национальных целей.

1. Мы хотим быть здоровыми и жить долго.

2. Мы хотим не быть бедными и чтобы наши доходы росли.

3. Нам нужна растущая инновационная, в том числе цифровая, экономика.

4. Нам нужны адекватные вызовам времени госуправление и институты.

«Меньшее количество приоритетов позволит сфокусировать на их достижении «нерезиновые» государственные ресурсы. При этом остальные поставленные задачи должны синхронизироваться с нынешним контекстом и быть соответственно пролонгированы, отодвинуты на 2026, 2028 или даже 2030 год», - отмечает в статье Кудрин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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