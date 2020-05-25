Коронавирус в Италии, последние новости на 25 мая 2020: 140 тысяч человек выздоровели от COVID-19

По последним новостям о коронавирусе в Италии на 25 мая 2020 года, общее число зараженных достигло 229 858, 140 479 человек выздоровели, 32 785 человек - скончались.

На протяжении многих недель в стране действовали строгие карантинные меры. Итальянцы должны были сидеть дома. Выходить разрешалось только в магазин и аптеку, посещать гостей или просто гулять на улицах было запрещено. Тогда люди стали придумывать новые развлечения. Так, в одном из городов соседи присоединили бокалы к палкам, вышли на балконы и чокались друг с другом, снимая это на видео.

Случались, конечно, и нарушения карантина, хотя в целом итальянцы старались соблюдать меры безопасности. В Риме, например, женщина получила штраф за то, что выгуливала свою черепаху.

Но сейчас ситуация с COVID-19 стабилизировалась. В палатах интенсивной терапии стало меньше пациентов, смертность от инфекции падает.

В Италии открылись магазины, торговые центры, салоны красоты, кафе, рестораны. В храмах возобновились службы. Местные жители теперь могут гулять и заниматься спортом на улице, соблюдая при этом социальную дистанцию.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 25 мая 2020 года, накануне из Рима в Москву прибыл самолет с россиянами. Из-за пандемии часть из них не могла выбраться с Фиджи, другая часть - из Италии. Сейчас они благополучно вернулись на Родину.