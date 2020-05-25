Во время самоизоляции «Русское лото Экспресс» сделало миллионерами трех россиян

Трое участников новой лотереи даже успели стать лотерейными миллионерами. По-крупному повезло жителям Краснодарского края, Республики Башкортостан и Москвы.

«Русское лото Экспресс» было запущено месяц назад, во время режима самоизоляции. Новая лотерея – доступный досуг как для постоянных участников лотерей, так и для тех, кто только начинает интересоваться таким видом развлечений. Главная особенность новой лотереи – все происходит «здесь и сейчас». Розыгрыши проходят каждый будний день в 21-00, следить за ними можно в прямом эфире на сайте stoloto.ru. Здесь же можно и приобрести билет с понравившейся комбинацией чисел – печатный покупать не нужно.

За время пандемии жизнь стала одновременно и более размеренной, и быстрой – благодаря цифровым сервисам. У многих появилась возможность заниматься тем, на что раньше не хватало времени. Такие люди есть и среди клиентов «Столото», для которых самоизоляция означает возможность чаще выигрывать.

«Лотерея «Русское лото экспресс» стартовала 22 апреля, когда большинство россиян находились в самоизоляции. Люди оценили ее актуальность - ведь покупать билеты, смотреть розыгрыши и даже получать выигрыши до полумиллиона, можно не выходя из дома. Мы увидели большой интерес к новому формату не только у приверженцев классической лотереи «Русское лото», но и у молодой аудитории, предпочитающей развлечения онлайн. Уверены, новый формат любимой лотереи участники по достоинству оценят и вне самоизоляции», - рассказывает операционный директор «Столото» Варвара Басанович.

Тиражи «Русского лото Экспресс» проводятся с помощью лототрона. При этом суммы выигрышей в младших категориях новой лотереи увеличены: при стоимости билета 100 рублей, минимальный выигрыш от 150. Суперприз сейчас составляет 300 миллионов рублей. Призовой фонд «Русского лото экспресс» такой же, как в классической лотерее – 50% с каждого проданного билета. А отчисления от продаж билетов «Русского лото экспресс», как и от других лотерей, поступают в федеральный бюджет для финансирования социально значимых проектов.

Традиционная лотерея «Русское лото» с бессменным ведущим Михаилом Борисовым продолжит транслироваться на телеканале НТВ по воскресеньям.