2020-05-25T17:19:42+03:00
Общество

Во время самоизоляции «Русское лото Экспресс» сделало миллионерами трех россиян

За первый месяц проведения тиражей новой государственной онлайн-лотереи «Русское лото Экспресс» россияне уже выиграли в ней почти 60 миллионов рублей
Поделиться:
Фото предоставлено "Столото"Фото предоставлено "Столото"
Изменить размер текста:

Трое участников новой лотереи даже успели стать лотерейными миллионерами. По-крупному повезло жителям Краснодарского края, Республики Башкортостан и Москвы.

«Русское лото Экспресс» было запущено месяц назад, во время режима самоизоляции. Новая лотерея – доступный досуг как для постоянных участников лотерей, так и для тех, кто только начинает интересоваться таким видом развлечений. Главная особенность новой лотереи – все происходит «здесь и сейчас». Розыгрыши проходят каждый будний день в 21-00, следить за ними можно в прямом эфире на сайте stoloto.ru. Здесь же можно и приобрести билет с понравившейся комбинацией чисел – печатный покупать не нужно.

За время пандемии жизнь стала одновременно и более размеренной, и быстрой – благодаря цифровым сервисам. У многих появилась возможность заниматься тем, на что раньше не хватало времени. Такие люди есть и среди клиентов «Столото», для которых самоизоляция означает возможность чаще выигрывать.

«Лотерея «Русское лото экспресс» стартовала 22 апреля, когда большинство россиян находились в самоизоляции. Люди оценили ее актуальность - ведь покупать билеты, смотреть розыгрыши и даже получать выигрыши до полумиллиона, можно не выходя из дома. Мы увидели большой интерес к новому формату не только у приверженцев классической лотереи «Русское лото», но и у молодой аудитории, предпочитающей развлечения онлайн. Уверены, новый формат любимой лотереи участники по достоинству оценят и вне самоизоляции», - рассказывает операционный директор «Столото» Варвара Басанович.

Тиражи «Русского лото Экспресс» проводятся с помощью лототрона. При этом суммы выигрышей в младших категориях новой лотереи увеличены: при стоимости билета 100 рублей, минимальный выигрыш от 150. Суперприз сейчас составляет 300 миллионов рублей. Призовой фонд «Русского лото экспресс» такой же, как в классической лотерее – 50% с каждого проданного билета. А отчисления от продаж билетов «Русского лото экспресс», как и от других лотерей, поступают в федеральный бюджет для финансирования социально значимых проектов.

Традиционная лотерея «Русское лото» с бессменным ведущим Михаилом Борисовым продолжит транслироваться на телеканале НТВ по воскресеньям.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дмитрий Рогозин - о том, куда российские космонавты полетят после МКС: прямая онлайн-трансляция
Глава Роскосмоса в эфире Радио «Комсомольская правда» дал оценку первому американскому космическому кораблю и рассказал о новых российских ракетах [видеотрансляция с 11.00]
Новости 24
Китайские ученые продолжат изучать коронавирус для предотвращения новой пандемии
Найденную в мусорном баке кубинку задушили во время оргии
В Госдуме оценили возможность получения максимальной доплаты к пенсии не с 80, а с 75 лет
C 1 июня начнётся снятие ограничений для внутреннего туризма
Иммунолог рассказал, как поддержать иммунитет в период выхода из самоизоляции
Чернышенко: предпосылок для разрешения выездного туризма нет
В правительстве ситуацию с коронавирусом в России назвали контролируемой и стабильной
Собянин анонсировал дальнейшее послабление ограничительных мер
Минпросвщения объявило о начале "Последнего звонка - 2020"
США грозит рекордное обрушение добычи нефти
Замглавы Минздрава рассказал, от чего спасёт йодированная соль
Дибров сдержал данную Малышевой клятву
Врачи провели провели первую в Европе трансплантацию лёгких заражённому коронавирусом
Специалист оценил надежность дистанционного голосования
Меньше трети жителей России собираются брать отпуск летом
Сергей Кравцов рассказал, как будут работать летние лагеря на фоне пандемии
Рособрнадзор назвал дополнительную дату итогового сочинения у 11-классников
Видео, на котором Алина Загитова не смогла быстро раздеться, стало хитом в Сети
В Госдуме объяснили необходимость ужесточения наказания для водителей без прав
Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров
Путин разрешил приобретать полис ОСАГО без страховки на время пандемии
Американские ученые предсказали спад коронавируса
Эксперт рассказал, как будут работать детские лагеря этим летом
Илону Маску пришлось изменить имя сына
Мишустин рассказал, когда откроются курорты в России
До 1 октября запрещен ввоз топлива в Россию
Мишустин: целесообразно воздержаться от туристических поездок за границу