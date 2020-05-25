«Чудо мое!»: 71-летняя Пугачева трогательно поздравила старшую дочь

Свой личный праздник Кристина Орбакайте в этом году не разделит со своей мамой Аллой Пугачевой. Как и все, Кристина самоизолировалась у себя дома с семьей — с дочерью Клавдией и мужем бизнесменом Михаилом Земцовым.

В свой день рождения певица выпустила песню «Свобода», о том, что будет делать в первый день после карантина.

orbakaite_k Дарю Вам Всем в свой День Рождения не только свою любовь но и новую Песню! Премьера!!

- Дарю вам всем в свой день рождения не только свою любовь, но и новую песню! Премьера! «Свобода» уже на всех цифровых площадках, - написала в своем инстаграме певица.

А в своем инстаграме Кристину трогательно поздравила серией архивных фото Алла Пугачева.

- С днем рождения, доченька! Чудо мое! Живи долго и верь в чудеса, - обратилась к имениннице Алла Пугачева.

alla_orfey С Днём Рождения доченька!

alla_orfey ЧУДО МОЕ!!!Живи долго и верь в чудеса.

Напомним: Кристину Орбакайте Алла Пугачева родила от своего первого мужа артиста цирка Миколаса Орбакаса.

- Мама была не похожа на всех, поэтому многие ее обсуждали и завидовали. Мне же всегда хотелось ее защитить, - вспоминала о своем детстве в интервью «КП» Кристина Орбакайте. - Помню, лет в пять, когда она уезжала на гастроли, хотела ей сказать: «Мам, вот опять ты в путь собираешься!» А вместо этого сказала фразу, которую где-то от взрослых услышала: «Ох, мам, какая ж ты у меня непутевая!» (смеется.). Так что я была этакая учительница-воспитательница для своей мамы. Иногда у меня были конфликты с учителями, несмотря на то, что я росла в общем-то спокойной и воспитанной девочкой. Но если слышала от них за спиной: «А, дочка этой!» или «Конечно, что мать, что дочь!», то я разворачивалась и давала сдачи - произносила что-то обидное в лицо этим «теткам».

Алла Пугачева в свою очередь, не скрывает, что гордится взрослой дочерью.

- У нее креативное мышление, свой образ. Я только могла мечтать о том, чтобы быть такой, как она, - говорила в беседе с «Комсомолкой» Алла Пугачева. - Кристина прекрасно двигается на сцене. И поет песни, которые я бы никогда бы не спела. Главное, что она ни на кого не похожа. У нее такое лицо и шейка, что ей идут прямые волосы и собранные назад. Я как раз всегда мечтала убрать волосы, но мой имидж мне мешал. К сожалению, моя форма подбородка не позволяет мне носить такую прическу, - призналась Примадонна.