Путин попросил РЖД об инвестициях в экономику

- От того, как наши крупнейшие естественные монополии осуществляют свою инвестпрограмму, будет зависеть и зависит самочувствие экономическое, социальное самочувствие коллективов и экономическое состояние многих отраслей, - сказал Владимир Путин на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым, попросив доложить о развитии отечественных железных дорог.

- За первые 4 месяца мы уже проинвестировали 122 миллиарда, мы купили 163 единицы тягового подвижного состава – это локомотивы, это более 5 уровней передела, - рассказал Белозеров. - Наши инвестпрограммы – это почти 2 миллиона человек работающих.

КУДА ИНВЕСТИРУЕТ РЖД

- Беспилотный электропоезд «Ласточка» и виртуальная сцепка грузовых локомотивов.

- Переход железнодорожного полотна на Сахалине с японского на российский стандарт.

- Внедрение квантовых коммуникаций на железной дороге

ПОЕЗД ИЗ КИТАЯ В ЕВРОПУ ЗА ДВА ДНЯ

- Поставленная вами задача по скорости продвижения по территории России, когда поезд движется из Китая в Европу, 2,5 тысячи километров проходит буквально за два дня, - похвастался еще одним достижением Белозеров. - Уникальный результат, и мы его достигли.

- Все-таки инвестпрограмма у вас, я так понимаю, будет сокращена? На сколько? - спросил Путин.

- Порядка 200 миллиардов. Мы, прежде всего, сократили инвестиции, допустим, в проектирование, которое можно немножечко сдвинуть.

- В проектирование можно, я согласен. А вот в реальный сектор – желательно всё-таки сокращать по минимуму, - поручил президент. - Вкладывать в никуда, либо с большими рисками не следует. Прошу и вас, и ваших коллег внимательно ещё раз проанализировать возможности по объёмам инвестиций.