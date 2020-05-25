2020-05-25T16:20:23+03:00
Здоровье

Что делать, если страшно выходить из самоизоляции и прежняя работа уже не радует

Психологи МЧС рассказали, как поэтапно вернуться к повседневной жизни
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Начните с кратковременного планирования. Составляйте план на день – это поможет структурировать время и вернуть ощущение контроляНачните с кратковременного планирования. Составляйте план на день – это поможет структурировать время и вернуть ощущение контроляФото: Shutterstock
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Наступает время, когда можно постепенно возвращаться к привычному образу и ритму жизни. Период самоизоляции подходит к завершению. Однако, как отмечают психологи МЧС, выход из изоляции несет в себе определенные риски для психологического благополучия.

С какими состояниями вы можете столкнуться в процессе возвращения к обычной жизни? Что делать и чего лучше избегать? «КП» приводит рекомендации специалистов МЧС по экстренной психологической помощи.

Как составить свой план по выходу из самоизоляции?

Постарайтесь сосредоточиться на том, что уже доступно, какие предприятия и магазины работают, какие фирмы открываются, куда продаются билеты. Начните с кратковременного планирования. Составляйте план на день – это поможет структурировать время и вернуть ощущение контроля. А когда ситуация станет стабильнее – появится возможность планирования на более продолжительный период, например, на неделю. Важно, чтобы планы были реалистичные и выполнимые.

Продумайте, чем вы могли бы заняться после полного снятия ограничительных мер? Обязательно обсудите и согласуйте план своих действий с близкими. Возможности и темп выхода из изоляции могут быть разными даже для членов одной семьи, в зависимости от возраста, состояния здоровья, профессии и трудовой занятости. Помните, что под влиянием внешних обстоятельств, даже хорошо продуманный план может измениться и надо будет вносить коррективы.

Возможно, за время самоизоляции вам удалось сформировать некоторые здоровые привычки, такие как регулярная зарядка, занятия, позволяющие вам переключить внимание в те минуты, когда становится особенно тревожно за свое будущее. Возьмите с собой то, что вам на самоизоляции полюбилось и приглянулось, что оказалось эффективным.

Что делать, если я боюсь выходить из дома, если страшно идти на работу?

Для кого-то может быть сложно выйти из пространства, в котором находились в изоляции и ощущали себя в безопасности, в мир, который сейчас кажется опасным. Также во время изоляции могли проявиться раньше незамеченные проблемы, например, что работа, на самом деле, нелюбимая. И выходить на нее – зря тратить свое время. Однако для поисков другой сейчас, объективно, не самое лучшее время. В этом случае вы можете тревожиться и переживать, потому что не хотите возвращаться в эту вот конкретную ситуацию.

Здесь поможет, если вы наметите шаги на пути к решению проблемы. Например, если боитесь сразу возвращаться в социальную жизнь, идти в магазин, передвигаться на общественном транспорте - то начните с малого, с выхода во двор, например. Если актуальна тревога про работу, то начните с просмотра вакансий. Может, необходимо «прокачать» какие-то навыки, которые сделают вас более конкурентным на рынке. Делайте простые шаги по изменению ситуации и двигайтесь поэтапно. Не нужно думать о тревожащей ситуации так, как будто она уже произошла, не стоит «держать в себе» то, что тревожит, важно поделиться с кем-то своими переживаниями, продумать план и действовать.

Если за время изоляции обострились конфликты в семье

После практически двух месяцев в изоляции проявились давно назревшие семейные конфликты. Конфликты могут быть ситуативными (возникающими «здесь и сейчас» по конкретной причине) или более масштабными - свидетельствующими о проблемах во взаимоотношениях в целом.

Надо помнить, что локальные (ситуативные) конфликты, возникающие время от времени, нормальны для каждой семьи. За период в изоляции была возможность выработать приемы, которые помогают справляться именно вам – взять паузу, сделать дыхательные упражнения, пошутить. Эти приемы останутся полезными и в дальнейшей жизни, это те открытия, которые подарил нам карантин, и мы берем их с собой в дальнейшую жизнь.

Возможно, что за время нахождения в изоляции, вы осознали, что что-то в отношениях с вашими близкими происходит неправильно и это не из-за конкретных ситуаций, а касается отношений в целом. Время выхода из изоляции – это то время, когда можно подумать о том, как решить эти проблемы.

Постарайтесь выделить отдельное время для обсуждения ситуации в спокойной обстановке. В разговоре важно сохранять уважение друг к другу, чтобы каждый мог быть услышанным. Обязательно обсудите с близкими процесс выхода из карантина. Тут важно учитывать интересы всех членов семьи, тогда это не будет поводом для конфликта.

Не стоит оставлять без внимания возникновение негативных эмоций, но важно и не принимать окончательных решений, находясь в состоянии эмоционального возбуждения (гнева, раздражения). Постарайтесь не привносить прошлые обиды в решение конкретной ситуации.

Что важно помнить, выходя из самоизоляции?

1. Помогайте друг другу. Кто-то рядом с вами может не так быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Помощь тому, кто нуждается, позволяет почувствовать себя нужным и отвлечься от повседневных тревог.

2. Задайте и ответьте себе на вопрос: «Что я почерпнул для себя из этого опыта?». Напишите список того, что вы возьмете с собой из карантина.

3. Подумайте, за что вы благодарны своим близким, и скажите им об этом.

4. Здоровый образ жизни помогает лучше себя чувствовать эмоционально и физически, укрепляет иммунитет. Следите за сном, питанием, выполняйте физические упражнения. Даже в самые загруженные периоды оставьте время на расслабление (музыка, хорошая еда, чтение, фильмы, хобби).

5. Старайтесь поддерживать хорошее настроение, оптимизм и душевное равновесие. Помните, что во многих кризисных ситуациях есть не только «разрушающая» сторона, но и источник ресурса и новых возможностей. Постарайтесь увидеть и их.

6. Заботьтесь о себе и близких, соблюдайте меры личной гигиены и профилактики заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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