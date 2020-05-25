В России рекорд по загрязнению воздуха: факты, сомнения и при чем тут коронавирус

«В России установлен рекорд по загрязнению воздуха за последние 5 лет». Но как такое возможно? Ведь со всех сторон твердят, что благодаря пандемии и карантинам “природа очистилась настолько...”, что и дышать стало легче, и вода в каналах Венеции кристальная, как слеза гондольера, и медведи по улицам гуляют уже не в анекдотах, а под видеокамерами.

А у нас, получается, все только хуже стало?

Давайте разберемся, о каком загрязнении и каких рекордах идет речь. И при чем тут коронавирус.

Новость о невиданном за последние 5 лет загрязнении воздуха в России появилась со ссылкой на аудиторскую компанию Finexpertiza. А та, в свою очередь, ссылается на данные Росгидромета. Ведомство, действительно, ведет мониторинг загрязнения окружающей среды – воздуха и воды. И действительно в первом квартале 2020 года отчиталось о 44 случаях высокого загрязнения воздуха в России.

Но вот что важно понимать:

- речь идет именно о конкретных случаях загрязнения, чаще всего связанных с промышленными выбросами вредных веществ. В отдельных городах или поселках, в основном сибирских. Безусловно, ничего хорошего в этом нет. В Улан-Удэ, Красноярске, Чите и других пострадавших городах и селах живут миллионы человек, и они вынуждены были дышать явно неполезными для их здоровья дымами и парами. Но все-таки речь идет не о качестве воздуха в целом, которым дышат все россияне у себя во дворах и на улицах.

- данные – за 1 квартал, при этом случаи высокого загрязнения воздуха зафиксированы лишь в январе и в феврале. В это время строгих карантинных мер в России еще не было, все заводы и предприятия работали. Так что тут противоречия нет. В последние пару месяцев воздух действительно стал чище.

- это статистика по отчетам Росгидромета, составленным, в свою очередь, по данным станций, измеряющих содержание загрязняющих веществ в воздухе в населенных пунктах. И, как любая статистика, зависит от того, как измерять и как считать.

КОММЕНТАРИИ МЕТЕОРОЛОГОВ

Чем больше анализов – тем страшнее цифра. Но не реальность!

Юрий Варакин, начальник Ситуационного центра России:

- Появляется много новых станций, ведущих измерения – городских, ведомственных. Мы стараемся, чтобы их данные включались в общую систему мониторинга Росгидромета, но это происходит постепенно. Так что тут как с анализами на коронавирус. Если делать мало тестов – у вас будет прекрасная статистика, как будто никто не болеет. Но она же не отражает реальной картины. А как только начинается массовое тестирование – статистика становится совсем другой. В реальности после введения карантинных мер воздух в России стал чище. Меньше промышленных выбросов, меньше загрязнения от автомобилей и особенно от самолетов. И это не только наши данные, это подтверждают и наблюдения со спутников – даже прозрачность воздуха стала за эти месяцы другой.

А может, виноват антициклон?

Татьяна Позднякова, главный специалист Московского метеобюро:

- Да, развивается система экологического мониторинга. И она стала более открытой, раньше какие-то случаи могли и не афишировать. А сейчас благодаря интернету информации больше. Но, обратите внимание, большая часть случаев загрязнения – в Сибири. С одной стороны, там много промышленных предприятий. С другой, над Сибирью в начале года стоял мощный антициклон. Антициклональная погода с высоким атмосферным давлением и слабым ветром всегда способствует ухудшению экологической обстановки, накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха, которым мы с вами и дышим. Возможно, это комбинация факторов.