На улице крик. Дворник в оранжевой спецовке колотит ногами опрокинувшийся бак с мусором. Из него на проезжую часть летят пакеты. Прохожие бегут. Но дворник уже не представляет угрозы. Он берет веник с совком и начинает подметать. От наблюдений отвлекла новость от Подмосковной полиции: в Ногинске по "горячим следам" взяли неизвестного, который осквернил обелиск Воинской славы.

- Участковые уполномоченные полиции МВД России по Московской области вычислили и поймали 37-летнего жителя Ногинска, который сломал венок в форме пятиконечной звезды и раскидал ногами цветы у обелиска Воинской славы, расположенного на бульваре Золотого г.о. Черноголовка, - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/781159" frameborder="0"></iframe> В МВД прокомментировали осквернение воинского монумента в Ногинске.

Полицейские даже опубликовали видео кадры, где мужчина топчет памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны.

- Зачем вы это сделали, - интересуется полицейский дознаватель у задержанного.

- Просто так, было дурное настроение у меня, - отвечает вандал.

В полиции обещают проверить его слова.

- По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, –комментирует Петрова.

- А что с ним?

- Выглядел он каким-то помятым, как будто с похмелья, - ответил полковник полиции.

Хотя, что тут спрашивать? Ясно ведь, что причиной такому поведению не внедрение технологий пятого поколения мобильной связи 5-G.

- Длительная алкогольная интоксикация приводит к формированию психопатии, - говорят медики, которые выступают за то, чтобы ограничить продажу спиртного во время самоизоляции граждан, - она проявляется в бессердечном отношении к окружающим, немотивированной агрессии.

А ведь действительно в последнее время на улицах столицы стало больше подобных индивидов. Чего только стоит влюбленный в Ольгу Бузову 34-летний фанат Алексей Барышников, который заставил понервничать спецназ?

Ну и что, что бомба была не настоящей, зато заложники в банке - реальные.

А тут еще один житель столицы отличился пробежкой по улицам Москвы нагишом. Чего он только не вытворял: и под поездами метро на Кунцевской ползал, и дворников краской обливал, и даже к таксистам приставал. Понятно, что сумасшедший, но ведь крупный, агрессивный, даже полицейские не решились с ним связываться и вызвали в подкрепление Росгвардию. Последние скрутили голое тело уже после того, как оно искупалось в цистерне с водой, которой обрабатывают от вируса тротуары. И уже чистым повезли в больницу.

Но после этого бойцы рванули на Кастанаевскую брать притон, где обнаружили жителя Кабардино-Балкарии с путаной. Выяснилось, что пара находилась под наркотиками и во время ночной оргии задушила, а потом расчленила известную в Москве 22-летнюю кубинскую проститутку Лоурен Моралес (фрагменты ее тела нашли во дворе в мусорном баке).

Возможно, о всех подробностях оргии полиция узнала бы не так скоро, но извращенцы успели сфотографировать на свои мобильные телефоны связанный скотчем труп Моралес и отправить снимки кубинки ее иностранным подругам-проституткам. С них уроженец Кавказа требовал выкуп - 20 тысяч рублей.

В противном случае, он обещал отвезти Моралес на Кавказ и отдать на перевоспитание местным пастухам. Подружки Моралес вовремя поняли, что имеют дело с ненормальным, а их подруга уже мертва. После этого они и обратились в полицию.