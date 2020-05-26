2020-05-25T22:31:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в России на 26 мая 2020 года составило 3633 человека

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в России на 26 мая 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Число инфицированных коронавирусом в России за сутки возросло на 8946 человекЧисло инфицированных коронавирусом в России за сутки возросло на 8946 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Число умерших из-за коронавируса COVID-19 в России на 26 мая 2020 года составило 3633 человека. За сутки от пневмонии и других осложнений заболевания скончались 92 пациентов больниц.

Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 85 регионах нашей страны зафиксировано 353427 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 8946 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом в 83 регионах, причем у 43,7% из них не было никаких клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели и выписались из больниц 118798 пациентов, за сутки – 5499.

Лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва (2560) и Подмосковье (831), Санкт-Петербург (374), Свердловская (279), Нижегородская (229), Ростовская (158) и Астраханская (153) области, а также Красноярский край (145), Архангельская (126), Иркутская (116) и Тульская (111), республика Дагестан (110), Калужская (108), Брянская (106) и Ярославская (101) области.

Меньше всего в Севастополе и Сахалинской областях – по два новых инфицированных, а также в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе – по одному.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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