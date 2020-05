Мария Захарова: Связи МИД России с общественностью приобрели свой первичный, главный смысл

ЕДЕМ ИЛИ НЕ ЕДЕМ?

- Мария Владимировна, судя по сообщениям, поступившим в «КП» к началу программы, людей волнует возможность открытия границ для того, чтобы отдохнуть за границей. Именно вас теперь считают неким главным специалистом по отдыху за рубежом...

- Начну с того, что сегодня Минкомсвязи обновил статданные: более 60 тысяч граждан России находятся сейчас на территории других стран и подали заявки на возвращение на родины вывозными бортами. Так что действительно – дипломаты стали специалистами по отдыху за рубежом в сложные для мира моменты. Сегодня одна из задач МИД РФ – прием и рассмотрения коллективных и индивидуальных обращений граждан, содействие людям в их возвращении, либо их нахождения в странах пребывания до момента возвращения.

И это при том, что за апрель-май было вывезено обратно в Россию более 22 тысяч человек. Но с каждым днем количество россиян, которые хотят вернуться домой, становится все больше и больше. Проблема состоит в том, что в отсутствие мировой транспортной логистики вернуть людей домой крайне сложно. В последние дни у нас настоящий завал обращений за помощью из Египта, там порядка 600 человек. Латинская Америка - тоже были на связи все выходные, люди говорят – тут катастрофически развивается ситуация, заберите нас. Уникальной стала пусть и не такая масштабная история с теми, кого мы вернули с Фиджи. Казалось бы, райское место… Но это государство не принимало никакие рейсы. Мы разрабатывали разные маршруты, разные варианты. Но ничего, к сожалению, не получалось, потому что фиджийцы не дали возможность посадить борт, у них жесткие карантинные меры. И вот, наконец, цепочкой Фиджи-Австралия-Доха-Рим всех мы вывезли, в Риме ждал вывозной самолет, и вчера люди прилетели в Москву. Вот это одна из сотен историй наших людей, которые пытаются вернуться домой.

Я абсолютно не разделяю критических заявлений и комментариев в отношении этих людей – зачем они туда поехали, почему они там, почему не раньше? У каждого человека своя история. И общей фразой все не прокомментируешь. И вообще - это абсолютно не дело государства – диктовать людям, как и что им формировать в качестве привычек, это вопрос конкретного человека: как он мыслит свой отдых, свою судьбу, и как он ее планирует. Очень важно со стороны государства обеспечить человека объективной информацией и данными о том, что происходит. Решение за человеком. У нас есть программа «Зарубежной помощник», у нас есть Ситуационно-кризисный центр, оперативно выдаются новости о том, что происходит в странах, какие изменения, какая эпидемиологическая ситуация, чрезвычайные обстоятельства, природные катаклизмы и тому подобное. Но мы возвращаемся к тому, что настоящие новости плохо продаются, они не доходят до конечного потребителя так же быстро, как что-нибудь скандальное или фейки.

НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ

- МИД обвиняют сегодня в том, что он делает себе пиар на этих историях…

- В последние четверть века, за которые слово «пиар» прижилось в русском языке, оно почему-то получило какой-то такой негативный оттенок. А если мы придем к этимологии этого слова, то в нем и есть суть того, чем мы сейчас занимаемся: public relations - связи с общественностью. Я немало читала об этом, я училась этому, но не думала, что буду жить вот в такой промежуток времени, когда пресс-служба в самый кризисный момент превращается в средство коммуникации именно с людьми напрямую. То есть у нас средства массовой информации в данном случае уходят на второй план. Мы переориентировались за два месяца полностью на работу с населением, хотя у нас есть кризисный центр, где должны отвечать на звонки и т.д. Но объем таков, что мы тоже подключились к этому процессу. И связи с общественностью приобрели свой первичный главный смысл. Это удивительное дело.

И хочу подчеркнуть, что ни о каких законодательных ограничениях, связанных с введением неких выездных виз, о чем сейчас очень много гуляет слухов, речи не шло и не идет. Об этом сделал специальное заявление министр иностранных дел России Сергей Лавров. Я не очень понимаю, зачем эта тема так активно качается, а качается она, мне кажется, специально, для того, чтобы у людей вызвать ощущение паники, нестабильности.

НЕМНОГО ФУТУРОЛОГИИ

- Не кажется ли вам, что вся эта неразбериха международного масштаба инспирирована единым центром, ну, например, тайным мировым правительством? Ведь такие слухи тоже стали циркулировать с новой силой…

- Вообще-то наше ведомство занимается международными отношениями. И если мы говорим о некоем надстрановом управленческом механизме, то, конечно, он присутствует в виде международных организаций. То есть, Организация Объединенных Наций, огромное количество ее дочерних структур. Так что в этом смысле есть действительно наднациональные структуры, которые осуществляют анализ и работу по мировым глобальным проблемам.

Мировое ли это правительство? На все вопросы нужно, на мой взгляд, давать ответы не банальные, а выходить все-таки на какой-то уровень дискуссии, которая предполагает оперирование фактами, а не просто разговоры на уровне слухов, фейков и пересказов каких-то страшилок. Мы все-таки живем в мире, в котором достаточно информации и ее источников, позволяющих дискуссию на определенном уровне. Все, что касается теории заговоров, я оставляю беллетристам, футурологам, для дальнейшего творчества людей искусства.

Гиперзначимость рациональности, в которой живут люди, если ты что-то не понимаешь, то, значит, есть силы, которые это должны это делать, и тогда становится все понятно. Конечно же, этого всего нет, это все в воображении человека. Поэтому, друзья мои, будьте спокойны, все хорошо!

Если бы вы не перевели тему, вместо того, чтобы выстраивать футурологические прогнозы, я рассказала бы о том, что предстоят новые вывозные рейсы, они уже утверждены, из Гоа, Денпасара, Дели, Бейрута, Рима, Еревана, Майами, Белграда, Кишинева. Франкфурта, Стамбула, Антальи, Гуанчжоу, Сеула, Лондона… И мы очень надеемся, что удастся разрешить вопрос с Египтом, с Латинской Америкой, а еще есть Австралия и Новая Зеландия.

МИД, ПАНДЕМИЯ И КОРОНАВИРУС

- Во многих странах мира тюремные учреждения стали очагами эпидемии коронавируса. Это вынудило власти разных стран договариваться об обмене заключенными. Например, Кувейт быстро договорился в том числе и с Бангладеш, в который вернули граждан этой страны, находившихся в кувейтских тюрьмах. Разумеется, приведенная подборка неслучайна: в американских тюрьмах – россияне Бут, Ярошенко, а также имеющая двойное гражданство Осипова. Кувейт не выпускает россиянку Марию Лазареву. Рассматривал ли МИД России эпидемию коронавируса как, скажем так, неожиданный повод вернуть этих людей домой?

- Идет работа, связанная с тем, что представители консульской службы, посольств, во-первых, навещают наших граждан, которые находятся в этих заведениях. Во-вторых, с учетом ситуации с вирусом были сделаны соответствующие запросы, либо оказана поддержка по линии наших посольств. Это и запросы на медицинские осмотры, и по просьбе либо родственников, либо самих задержанных на оказание медицинских услуг. Кстати, именно в США, потому что там есть действительно резонансные дела, связанные с нашими согражданами, которые были задержаны вне каких-либо правовых рамок, долгое время находится в тюрьмах, и здоровье у них полностью подорвано.

Есть и хорошие новости с этих фронтов. В частности, сотрудница Всероссийского центра карантина Олеся Красилова была задержана в феврале в Испании, но ее отпустили, она вернулась.

Пандемия и вирус обозначили новые грани этой работы. Потому что кому-то нужно дополнительное медицинское внимание. К сожалению, что касается США, в первую очередь медицинские услуги заключенные могут получить там только после нескольких обращений нашего посольства или консульств. То есть одних адвокатов недостаточно, необходима еще поддержка со стороны государства.

.ПОБЕДЫ И ПРОГНОЗЫ

- Чем закончилась вражда МИДа России с Financial Times и The New York Times? И вообще, как, на ваш взгляд, будут развиваться события дальше, учитывая как выход из пандемии, так и фейки в инфопространстве?

- По поводу двух газет: у нас не было вражды, с нашей стороны было желание обратить внимание этих изданий на те опровержения, которые были даны со стороны тех структур и тех официальных представителей наших ведомств, штаба, появившихся после выхода, с их точки зрения, недостоверных публикаций. Именно такие письма были направлены в редакции Financial Times и The New York Times нашими посольствами с просьбой публикации информации, которая содержит эти опровержения. Что и было сделано. В Financial Times вышла статья российского посла, который говорил о претензиях, имеющиеся у нас к материалам, напечатанным этой газетой, и с опровергающими данными. И в The New York Times вышел материал, содержащий информацию департамента здравоохранения города Москвы. Там еще была история с Bloomberg, она развивается тоже многоэтапно.

- И если все же закончить на ноте футурологии. Главная угроза, по-вашему, для человечества в 2030 году?

- Возможность нахождения гармоничного сосуществования государств.

- На какой должности вы будете работать через 10 лет?

- Все-таки работать? Других вариантов нет? (Смеется).