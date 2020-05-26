2020-05-26T02:38:34+03:00
Звезды

«Стала замечать – муж на моих худых подружек смотрит»: Гузеева рассказала о проблемах в семье

Телеведущей пришлось пойти на крайние меры, чтобы спасти свой брак
Ирина СУХАНОВА
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Лариса Гузеева с мужем Игорем Бухаровым. Фото: Инстаграм.Лариса Гузеева с мужем Игорем Бухаровым. Фото: Инстаграм.
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Лариса Гузеева стала ведущей новой программы: в проекте «На дачу!» она дает полезные советы, рассказывает, как интересно провести время на самоизоляции и делится рецептами вкусных и оригинальных блюд. Телеведущая разбирает с гостями телешоу разные жизненные ситуации, а заодно раскрывает секреты своей личной жизни.

Участницей очередной программы стала 21-летняя девушка, пожаловавшаяся на лишний вес. По словам героини передачи, близкие постоянно смеются над ней, но она старается не реагировать на их шутки. Более того, она из духа противоречия поедает на их глазах сладости и прочие калорийные продукты. Девушка уверяет, что лишние килограммы ее ничуть не смущают, ведь ее муж любит ее такой, какая она есть.

Лариса Гузеева предостерегла свою гостью: не надо верить всему, что говорят мужчины. И дала ей дельный совет: срочно начать худеть. 61-летняя актриса поделилась историей из собственной жизни: несколько лет назад она тоже сильно поправилась и вполне могла лишиться мужа. Правда, над ней никто не смеялся. И супруг – известный ресторатор Игорь Бухаров – тоже уверял, что любит Ларису такой, какая она есть.

- Муж говорил, что ему все нравится, - поделилась Лариса. - Но потом я стала замечать: он на моих худых подружек смотрит.

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Лариса Гузеева снимается в новом телепроекте.
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После этого Гузеева взяла себя в руки и села на диету. Телеведущая пересмотрела свой рацион, а еще обратилась к специалистам. Несколько раз в год она ложится в клинику детокса, где проходит курс специальных процедур. По словам актрисы, без помощи экспертов она бы не справилась с проблемой лишнего веса.

- Нужно признаться, что мне одной не получается сбрасывать вес. Это моя проблема. Конечно, она напрямую связана с нервами, - жаловалась Гузеева как-то подписчикам в Инстаграме.

Лариса твердо настроилась на победу над лишним весом и проявила силу воли.

- Желаю настроиться на то, что мы начнем сбрасывать эти жиры ненавистные, - рассказывала Гузеева. И ей это удалось: телеведущая заметно постройнела. Так что теперь и сама может раздавать советы по похудению.

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Лариса Гузеева с дочкой Ольгой.
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К слову, ранее Гузеева признавалась, что похудеть ей помогло не только отношение мужа, но и ее снимки в бикини. В период, когда актриса особенно поправилась, папарацци сняли ее на пляже в Болгарии. Увидев свои фото в газете, Лариса расстроилась.

- Начались сытые времена в прямом и переносном смысле. У меня был полный беспредел в еде, - рассказывала ведущая программы «Давай поженимся!». - В какой-то момент ситуация стала критической. Поняла: я дошла до той точки, когда на себя уже неприлично смотреть. Повесила свою фотографию на холодильник: вид «освиневшей» тетки ничего, кроме тошноты, не вызвал.

Похудев, Лариса спасла не только свою фигуру, но и свой брак. С ресторатором Игорем Бухаровым актриса живет с 1999 года. Правда, познакомились они гораздо раньше – когда ей было 18, а ему – 17 лет. но потом жизнь развела их. Лариса стала звездой российского кино и два раза побывала замужем, оба раза – неудачно. Бухаров и Гузеева поженились, в браке родилась дочь Ольга – актриса родила ее в 41 год. Но со временем страсть начала угасать. В 2016 году Гузеева объявила поклонникам, что они с мужем разъехались. Причиной телеведущая называла активную переписку благоверного с девушками в соцсетях. О своих подозрениях Лариса прямо заявила в эфире программы «Давай поженимся!».

- Я провожаю мужа в пятую командировку подряд… Игорь, если что — потом вот прямо это включается в программу Андрюши Малахова, - обратилась телеведущая к мужу с экрана. - Типа я заранее всё это чувствовала — твои командировки.

К счастью, Гузеевой и Бухарову удалось спасти свой брак, и сейчас супруги снова вместе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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