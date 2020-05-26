Коронавирус в США, последние новости на 26 мая 2020: от COVID-19 скончались 98 тысяч человек

Американские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19. Некоторым уже удалось создать лекарственный препарат с антителом, которое останавливало вирус от заражения здоровых клеток в 100 % случаев. Правда, его пока не тестировали на людях. А пока последние новости о коронавирусе в США на 26 мая 2020 года таковы: зафиксировано 1 662 768 случаев заболевания с начала пандемии, 98 223 человека скончались, 379 157 человек выздоровел.

В штатах уже открываются закрытые ранее кафе, рестораны, салоны красоты и магазины. Но, конечно, персонал теперь соблюдает повышенные меры безопасности. Так, обычная стрижка занимает в несколько раз больше времени, чем раньше. Работникам измеряют температуру, выдают маски и перчатки. Когда приходит клиент, у него также измеряют температуру и выдают маску. После этого спрашивают, не болеет ли он, контактировал ли с больными. И только потом начинают работу.

Кроме того, во всех штатах предприятия частично начали работу. Ранее эксперты сообщали, что уровень безработицы на фоне пандемии может достичь 20 %. За последние несколько месяцев больше 30 миллионов американцев потеряли должность.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 26 мая 2020 года, накануне в штате Нью-Йорк скончались 96 человек, эта цифра меньше, чем в предыдущие сутки. Число госпитализированных и тех, кого необходимо подключать к ИВЛ, также снижается. Напомним, что ситуация в штате ранее была очень тяжелой, в один день могли умереть сотни пациентов, а попасть в больницу с вирусом - тысячи человек.