«Самый быстрый»: почему ВТБ - крупнейший кредитор по выдаче льготных кредитов на зарплату?

Терпящим убытки от пандемии коронавируса компаниям федеральные власти помогают через государственную программу льготного кредитования на выплату зарплаты. В настоящее время крупнейшим кредитором в этом проекте выступает ВТБ. Как сообщают в банке, на сегодня кредитная организация уже выдала 18 млрд рублей. Поддержка по подписанным соглашениям предназначена более чем 200 тыс. человек – сотрудников компаний, занятых в пострадавших от COVID-19 отраслях. Одобрение по кредитам на выплату зарплаты получили около 5000 предприятий, а объем одобренных заявок превысил 28 млрд рублей.

Напомним, кредиты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из пострадавших отраслей, утвержденных правительством РФ, предоставляются для выплаты зарплаты на срок до 12 месяцев, со ставкой 0% на первые полгода и 3,5% - на оставшийся срок. Для подачи заявки наличие зарплатного проекта и залога не требуется.

«Было несколько предложений оформить льготный кредит от крупнейших банков нашей страны. ВТБ оказался самым быстрым», - вспоминает гендиректор компании «Прогулки по Петербургу» Александр Чернега.

Это классический малый бизнес по организации экскурсий. В фирме работает 24 человека. В ежемесячном расписании экскурсий — более 100 предложений, а число авторских автобусных, пешеходных и интерьерных экскурсий по Санкт-Петербургу и окрестностям приближается к 500. Но… так было «до коронавируса». А сейчас туристов в Северной столице нет, и экскурсионного рынка фактически не существует.

«У нас нет выручки с конца марта. Льготный кредит позволит нам выплатить зарплату персоналу», - отмечает Александр Чернега.

Не на много легче ситуация в московской группе компаний «ДжамильКо», которая с 1993 года развивает розничную торговлю качественной одеждой и аксессуарами. Это более 150 магазинов по всей стране, которые, разумеется, закрыты. В компании занято более 1500 сотрудников. «В текущей ситуации любая компания делает все возможное, чтобы сохранить бизнес, сохранить команду, - сообщила Кира Балашова, гендиректор «ДжамильКо». - Данный льготный целевой кредит позволил компании, выплачивая зарплату и налоги в период самоизоляции, сохранить команду и сфокусировать свое внимание на решении других вопросов».

Причем, банк не только выдает новые льготные кредиты, но и реструктурирует имеющиеся. Например, руководство медицинского центра «СтомаМедСервис» из Гатчины Ленинградской области ранее уже имело кредит в ВТБ. В разгар пандемии работа центра сократилась многократно (основная часть услуг приходится на стоматологию). Сейчас медицинский центр снова работает, но спрос на его услуги все еще очень низок. Руководство медицинской организации получило в ВТБ одобрение реструктуризации кредита по государственной программе, отложив выплату «тела» кредита на полгода, в течение которых выплачивают одну треть процентов (еще треть выплачивает за них государство, а оставшуюся треть - банк).

«В ситуации, когда доходы упали крайне сильно, а расходы на средства медицинской индивидуальной защиты наоборот многократно выросли, реструктуризация кредита стала для нас существенной поддержкой, - пояснил один из основателей медицинского центра «СтомаМедСервис» Георгий Тептин.

С 1 июня ВТБ будет также предоставлять финансирование по новой программе поддержки занятости со ставкой 2% годовых. Кредиты будут предоставляться представителям пострадавших отраслей на возобновления деятельности. До 1 декабря 2020 года будет предоставлена отсрочка платежей по данному кредиту, а при сохранении штата сотрудников более чем на 80%, государством будет погашено от 50 до 100% задолженности клиента. По данной программе, также как и по программе льготного кредитования на выплату зарплаты, ВТБ прогнозирует значительный объем обращений и кредитования.