2020-05-26T11:41:53+03:00
Экономика

«Самый быстрый»: почему ВТБ - крупнейший кредитор по выдаче льготных кредитов на зарплату?

Банк уже выдал 18 млрд рублей
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Фото: Максим СТУЛОВ/Ведомости/ТАССФото: Максим СТУЛОВ/Ведомости/ТАСС
Изменить размер текста:

Терпящим убытки от пандемии коронавируса компаниям федеральные власти помогают через государственную программу льготного кредитования на выплату зарплаты. В настоящее время крупнейшим кредитором в этом проекте выступает ВТБ. Как сообщают в банке, на сегодня кредитная организация уже выдала 18 млрд рублей. Поддержка по подписанным соглашениям предназначена более чем 200 тыс. человек – сотрудников компаний, занятых в пострадавших от COVID-19 отраслях. Одобрение по кредитам на выплату зарплаты получили около 5000 предприятий, а объем одобренных заявок превысил 28 млрд рублей.

Напомним, кредиты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из пострадавших отраслей, утвержденных правительством РФ, предоставляются для выплаты зарплаты на срок до 12 месяцев, со ставкой 0% на первые полгода и 3,5% - на оставшийся срок. Для подачи заявки наличие зарплатного проекта и залога не требуется.

«Было несколько предложений оформить льготный кредит от крупнейших банков нашей страны. ВТБ оказался самым быстрым», - вспоминает гендиректор компании «Прогулки по Петербургу» Александр Чернега.

Это классический малый бизнес по организации экскурсий. В фирме работает 24 человека. В ежемесячном расписании экскурсий — более 100 предложений, а число авторских автобусных, пешеходных и интерьерных экскурсий по Санкт-Петербургу и окрестностям приближается к 500. Но… так было «до коронавируса». А сейчас туристов в Северной столице нет, и экскурсионного рынка фактически не существует.

«У нас нет выручки с конца марта. Льготный кредит позволит нам выплатить зарплату персоналу», - отмечает Александр Чернега.

Не на много легче ситуация в московской группе компаний «ДжамильКо», которая с 1993 года развивает розничную торговлю качественной одеждой и аксессуарами. Это более 150 магазинов по всей стране, которые, разумеется, закрыты. В компании занято более 1500 сотрудников. «В текущей ситуации любая компания делает все возможное, чтобы сохранить бизнес, сохранить команду, - сообщила Кира Балашова, гендиректор «ДжамильКо». - Данный льготный целевой кредит позволил компании, выплачивая зарплату и налоги в период самоизоляции, сохранить команду и сфокусировать свое внимание на решении других вопросов».

Причем, банк не только выдает новые льготные кредиты, но и реструктурирует имеющиеся. Например, руководство медицинского центра «СтомаМедСервис» из Гатчины Ленинградской области ранее уже имело кредит в ВТБ. В разгар пандемии работа центра сократилась многократно (основная часть услуг приходится на стоматологию). Сейчас медицинский центр снова работает, но спрос на его услуги все еще очень низок. Руководство медицинской организации получило в ВТБ одобрение реструктуризации кредита по государственной программе, отложив выплату «тела» кредита на полгода, в течение которых выплачивают одну треть процентов (еще треть выплачивает за них государство, а оставшуюся треть - банк).

«В ситуации, когда доходы упали крайне сильно, а расходы на средства медицинской индивидуальной защиты наоборот многократно выросли, реструктуризация кредита стала для нас существенной поддержкой, - пояснил один из основателей медицинского центра «СтомаМедСервис» Георгий Тептин.

С 1 июня ВТБ будет также предоставлять финансирование по новой программе поддержки занятости со ставкой 2% годовых. Кредиты будут предоставляться представителям пострадавших отраслей на возобновления деятельности. До 1 декабря 2020 года будет предоставлена отсрочка платежей по данному кредиту, а при сохранении штата сотрудников более чем на 80%, государством будет погашено от 50 до 100% задолженности клиента. По данной программе, также как и по программе льготного кредитования на выплату зарплаты, ВТБ прогнозирует значительный объем обращений и кредитования.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Россию вернулись 20 тысяч граждан, застрявших за границей
Министр Якушев вернулся в Минстрой после лечения от коронавируса
Порошенко снова не пришел на допрос
В Центральной России и Сибири предсказали лето с ураганами и смерчем
Скандинавская ходьба поможет восстановиться после изоляции
США построили на Украине восемь лабораторий с образцами особо опасных инфекциями
Стало известно, по каким причинам студентов чаще всего отчисляют из вузов
В России предлагают сократить срок моратория на штрафы за неуплату ЖКХ
Американцев предупреждают о нашествии голодных крыс на фоне нехватки мусора из-за COVID-19
Туалетная бумага может подскочить в цене на 15 процентов
Ученые из Японии считают, что маски слишком опасны для детей до двух лет
20% россиян не готовы соблюдать безопасную дистанцию на пляже
Цена на нефть Brent превысила 36 долларов за баррель
В России за сутки от коронавируса умерло 174 человека
Число заболевших за сутки в России меньше числа вылечившихся от коронавируса
В Австралии стартовали первые клинические исследования вакцины от коронавируса
Назван фактор удваивающий риск смерти от коронавируса
Врач кремлевской больницы назвал отличия коронавируса от свиного гриппа
Россияне снова стали тратить деньги на красоту и автоуслуги, как до пандемии
В Москве за сутки выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом
Банки ввезли в Россию рекордную сумму валюты
Россияне назвали необходимый размер финансовой «подушки безопасности»