2020-05-26T13:16:04+03:00
Происшествия

Белорус изнасиловал москвичку, которая приютила его у себя в квартире

Мужчина среди ночи вломился в спальню к пожалевшей его девушке
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Оперативникам предстоит выяснить и установить все детали произошедшего.Оперативникам предстоит выяснить и установить все детали произошедшего.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Все случилось в Москве на улице Уссурийская, где живет 27-летняя Оксана Н.* Девушка проживала одна и скучала, поэтому решила устроить свою личную жизнь с помощью сайта для знакомств, ведь в Москве режим самоизоляции и других способов попросту нет.

На сайте она довольно быстро познакомилась с Владом Ч.*, 28-летним гражданином республики Беларусь. Влад очаровал девушку, общение завязалось бурное и интересное, однако слишком спешить Оксана все-таки не хотела. В ходе переписки девушка узнала о тяжелом жизненном положении Влада - парню буквально негде было жить. Сердобольная москвичка предложила новому знакомому арендовать одну из комнат в ее квартире по приятной цене «для знакомого». Влад согласился и переехал к девушке.

"Той же ночью гражданин Белоруссии 28-летний Влад Ч. проник в спальню к приютившей его Оксане. Мужчина сразу начал трогать девушку за интимные места, а после сорвал с нее ночную рубашку и изнасиловал невзирая на сопротивление. В полицию девушка заявила не сразу, а примерно через неделю после случившегося. Боялась, что родственники и знакомые, узнав об изнасиловании, и о том, что она впустила в дом незнакомца, негативно отреагируют", - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку по заявлению москвички. Оперативникам предстоит выяснить и установить все детали произошедшего. Влад Ч. задержан и доставлен в полицию. * - имена изменены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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