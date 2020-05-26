Генпрокуратура помогла медикам получить свои 168 миллионов рублей

Во исполнение поручения Генпрокурора России Игоря Краснова в стране продолжаются проверки соблюдения прав медицинских и иных работников на своевременное получение стимулирующих выплат в полном объеме.

- По результатам проверок прокурорами внесено 42 представления, опротестовано 15 правовых актов. Всего за период проверки, в том числе благодаря прокурорскому вмешательству, работникам перечислено 168 миллионов рублей, - сообщает Генпрокуратура России.

На данный момент прокурорскими проверками охвачены уже все учреждения здравоохранения, где проходят лечение граждане, заболевшие коронавирусной инфекцией. Для медиков организованы и в постоянном режиме функционируют "горячие линии", куда можно сообщить о задержках стимулирующих выплат.

- К примеру, прокуратурой Республики Коми только в течение первого дня работы горячей линии принято 52 обращения от медицинских работников 17 учреждений здравоохранения. По всем обращениям организованы проверки. Прокурорами республик Карелия и Коми, Калининградской, Новгородской областей приняты меры реагирования в отношении региональных органов власти, - отметили в ведомстве.

Отличилась Мурманская область. Там основанием для прокурорского реагирования послужила неэффективная работа регионального органа здравоохранения по доведению до медицинских учреждений полученных из федерального бюджета средств. Благодаря вмешательству прокуратуры области уже осуществлены выплаты на сумму более 50 миллионов рублей.

А еще Ленинградская: по представлению прокуратуры Ленинградской области работникам медицинских учреждений региона возвращены удержанные денежные средства на общую сумму 46 миллионов рублей.

- Прокурорами в Республике Карелия, Вологодской области и Санкт-Петербурге приняты меры реагирования в связи с неверным расчетом выплат, в результате чего их размеры были занижены. Организован их перерасчет, в том числе исходя из факта работы с пациентами, без привязки ко времени, - пояснили в Генпрокуратуре.