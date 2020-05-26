Звезды поделились лайфхаками, как пережить самоизоляцию

Инициатором акции #всевтвоихруках выступила Лига здоровья нации — общероссийская общественная организация, основанная в 2003 году и известная своими масштабными благотворительными проектами по защите здоровья и распространению здорового образа жизни.

Широко известные уважаемые артисты театра и кино, музыканты, спортсмены, писатели, врачи, общественные деятели делятся в коротких видеороликах своими личными способами и приемами, как выдержать самоизоляцию в условиях пандемии.

С конца марта вся страна сидит терпеливо на самоизоляции. За прошедшие полтора месяца президент России шесть раз обращался к россиянам с просьбой переждать пандемию дома. Наконец, забрезжил свет в конце тоннеля: были отменены «нерабочие дни», рост заболеваемости практически остановлен, по самым осторожным оценкам ее динамика позитивная. Уже хочется поторопиться и скорее закончить самоизоляцию. Сейчас мы находимся на самом сложном с психологической точки зрения этапе самоизоляции. В обществе накопилась усталость, в том числе и информационная, тревога за свое здоровье и близких, растерянность по поводу будущего в целом. Приближающееся лето само по себе и теплая погода выступают сильным искушением для нарушения режима самоизоляции, чего ни в коем случае нельзя допустить. Важно надежно закрепить достигнутый результат.

Поэтому около двадцати знаменитостей, сильных и ярких в глазах широкой аудитории, стараются еще раз призвать зрителей к самоконтролю и передать хотя бы часть своих сил и повседневного опыта тем, кому нужна поддержка в однообразии, одиночестве и даже лишениях самоизоляции.

Среди участников проекта Леонид Якубович, Никас Сафронов, Сергей Карякин, Денис Майданов, Алексей Немов, Юлия Пересильд, Алиса Хазанова, Софико Шеварднадзе, Анна Тихомирова, Артем Овчаренко, Яна Чурикова, Вячеслав Манучаров, Арина Шарапова, Аркадий Джем, Вера Красова, Злата Чепурная, Сергей Бадюк. Видеосъемка сделана ими на свои смартфоны, и чувствуется, что от всего сердца, без масок и социальной дистанции, что особенно ценно. У каждого участника акции нашлись теплые слова и дружеская подсказка, лайфхак, как лучше справляться с непростыми житейскими условиями.

Предваряя начало акции #всевтвоихруках, президент Лиги здоровья нации, академик РАН Лео Бокерия отметил, что он "как истинный оптимист, уверен, что очень скоро мы все вернемся к нормальной жизни", а также пожелал всем сохранять силу духа и продолжать поддерживать друг друга.

Так что остается лишь внимательнее посмотреть пожелания звезд и начинать пользоваться их советами. И тогда очередной этап самоизоляции точно пройдет легче и быстрее. Ведь все в наших руках!