«Единая Россия» направила в федеральное правительство предложения по восстановлению экономики

Партия «Единая Россия» отправила в правительство РФ пакет предложений в общенациональный план по восстановлению экономики. Документ направлен не только на быстрое восстановление нормальной жизнедеятельности после пандемии, но и на долгосрочные структурные изменения экономики и социальной сферы. Это результат совместной работы членов федеральной рабочей группы партии, куда вошли представители Совета Федерации и Госдумы, Торгово-промышленной палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей, Агентства стратегических инициативы, «Деловой России», «Опоры России», руководители федеральных органов власти и главы регионов.

УПРОСТИТЬ ОТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА

Предлагается, например, внести изменения в Трудовой кодекс в части регулирования временной и постоянной удаленной работы, повышение роли трудового договора в отношениях работника и работодателя и переход к электронному документообороту.

«Кроме того, мы считаем, что сейчас нужно снижать и нагрузку по оплате жилищно-коммунальных услуг. Для этого предлагаем сократить с 22% до 15% максимально допустимую долю собственных расходов граждан на услуги ЖКХ в доходе семьи. Сегодня важно поддержать граждан. Особенно тех, кто лишился работы, и чьи доходы существенно снизились», — сказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Что это дает? Если расходы превышают установленный порог, то семья имеет право на муниципальные субсидии.

Секретарь Генсовета «Единой России» отметил, что рабочая группа также предлагает увеличить минимальный период выплаты пособия по безработице с трех до шести месяцев, выплачивать его самозанятым и индивидуальным предпринимателям, оставшимся без заработка.

Еще одно направление — повышение зарплат учителей и врачей за счет внедрения единых подходов к установлению окладов и различного рода выплат, а также их доли в зарплате. В партии, помимо прочего, считают необходимым внедрить систему ранней профориентации для подготовки профессиональных кадров, поддержку нуждающихся студентов, в том числе в последующем трудоустройстве.

Рабочая группа «Единой России» предлагает сохранить до конца года мораторий на проведение плановых проверок бизнеса — за исключением тех случаев, когда это связано со здоровьем и безопасностью людей.

«С малого и среднего бизнеса нужно снять все лишнюю отчетность, которая тормозит развитие, реформа контрольно — надзорной деятельности должна быть как можно быстрее завершена. Взаимодействие государства и бизнеса, человека и государства должно быть максимально простым и результативным», — пояснил Андрей Турчак.

Также «Единая Россия» предлагает признать пострадавшими все организации, которые были закрыты по решению органов власти из-за пандемии. К этой же группе отнести те компании, доход которых снизился на 30% из-за коронавируса. Снизить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес. Кроме того, если компания обанкротилась из-за пандемии, необходимо, согласно перечню предложений, дать бизнесу возможность обнулить кредитную историю и отметку о банкротстве. Ряд предложений направлены на улучшение инвестиционного климата после пандемии — в частности, предлагается продлить инвестиционные обязательства пострадавших предприятий.

СТИМУЛЫ ДЛЯ «СЕМЕЙНОГО АВТОМОБИЛЯ»

Отдельный блок предложений - поддержка строительной отрасли. Предлагается развивать индивидуальное жилищное строительство — в рамках соответствующей госпрограммы ввести ипотеку на ИЖС и вовлечь в оборот земельные участки с инфраструктурой. Кроме того, в партии считают необходимым упростить получение разрешения на строительство и предусмотреть средства на закрытие проблемы долгостроев — чтобы решить проблему обманутых дольщиков.

Поддержать экономику России в партии считают возможным через стимулирование внутреннего спроса. Такие программы могли бы заработать, в частности, в автопроме, по аналогии с проектом «семейный автомобиль», программой утилизации и другими. Также необходимо проработать процедуру применения налогового вычета при покупке отечественного автомобиля. В целом, поддержка отечественного производителя должна осуществляться через закупку российского оборудования для реализации нацпроектов и частичное снятие экспортных ограничений — чтобы российские товары и продовольствие можно было поставлять в пострадавшие из-за пандемии страны.

Кроме того, необходимо выделить регионам дополнительное финансирование в связи с падением доходов — чтобы местные бюджеты были сбалансированы.

«Единая Россия» подготовила и направила в правительство свои предложения в общенациональный план действий по восстановлению экономики, занятости и доходов граждан. Главное, что их объединяет — забота о людях, их поддержка и благополучие», — сказал Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета «Единой России» подчеркнул, что после утверждения президентом страны общенационального плана партия обеспечит его законодательное воплощение на федеральном и региональном уровнях, а также примет непосредственное участие в реализации мероприятий плана в регионах.

В общей сложности группа подготовила порядка 300 предложений.