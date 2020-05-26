Русская эмиграция тоскует на карантине: Шейк смотрит «Поле чудес» под пельмени, Водянова — с рюмашкой на пикнике

Жизнь эмигранта, как показывает история, сладка, но скучна. Чуждая культура, нация, язык и перманентные попытки стать своим среди чужих. В подборке «КП» несколько знаменитостей, улетевших из России навсегда, но не забывшие свои корни.

Ирина Шейк и пельмени

На изоляции модель Ирина Шейк крайне редко выходит из дома, но когда отправляется по магазинам Нью-Йорка с дочкой Леей (от Брэдли Купера), то обязательно заходит туда, где делают вкусные пельмени и оливье. Не вывезешь Урал из Ирины! «В «Мари Vanna», что в районе Флэтайрон, делают классные пельмешки, оливье и прочую бабушкину вкуснятину», - вспоминает топ-модель. Подумаешь, калории — зато какое счастье. А вечера Ирина с дочкой коротают за просмотром российских телепередач. Да, «Поле чудес», «Вечерний Ургант» и другие шоу из России девушка смотрит именно в США. Если тоска по родине становится совсем невыносимой, Шейк включает «Руки вверх» или «Рюмку водки» Лепса. Под эту музыку она, по собственному признанию, отдыхает с подругой.

Не забывает Ирина и про саморазвитие. Не так давно показала, что читает биографию президента России Владимира Путина.

Наталья Водянова и пикник

natasupernova Happy(lazy) Sunday, everyone @galileo_the_cat_

Еще одна топ-модель Наталья Водянова, переехавшая во Францию к миллиардеру Антуану Арно, проводит карантин в загородном доме. И регулярно готовит на огромную семью из семи человек (муж, пятеро детей и прислуга). Мужа Наталья приучила к пельменям, и иногда вместе с детьми они садятся на кухне лепить традиционное русское блюдо.

Во время отдыха многодетная мама играет в шахматы, а когда удается выбраться на природу с друзьями — не прочь опрокинуть по рюмашке во время пикника. На фото, опубликованном недавно Водяновой в инстаграме, случайно попала бутылка с рюмкой, которую пытается спрятать подруга Натальи (на втором фото в «карусели» этой бутылки уже нет). Ну что тут зазорного-то? Главное, что все — в масках.

Евгений Чичваркин

Оппозиционный бизнесмен, который регулярно отправляет в Россию деньги «на борьбу с режимом», тоскует по Жуковке, к которой успел прикипеть сердцем. Именно в этой деревне Одинцовского района находился особняк Чичваркина, возглавлявшего «Евросеть».

tot_samy_chichvarkin Когда я был маленький, радуга была символом детства и мира

- Когда я был маленький, радуга была символом детства и мира, - подписал фото дочери с рисунком в инстаграме Евгений. - Детский сад в Жуковке так назывался, и когда в уже в нулевых Ярослав Чичваркин его посещал, а часто путешествующие по свободным странам родители иногда иронично переглядывались под большим символом этого дошкольного учреждения с икрой на завтрак.

Несмотря на то, что в Лондоне бизнесмен торгует вином, а в его ресторане подают королевских крабов и британскую черную икру, сам Чичваркин дома предпочитает готовить русскую кухню.

tot_samy_chichvarkin Моеи любимои бабушке, Марие Николаевне урожде ннои Роговскои , посвящается ...

В инстаграме не чуждый кулинарии коммерсант похвастался перцем, фаршированным рубленой оленьей лопаткой с травами. Никакому лорду и в голову не придет таким питаться! Ароматное блюдо Евгений посвятил любимой бабушке — Марие Николаевне Роговской.