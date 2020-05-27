Одна на краю света
Ее называют Конюховым в юбке. Это не совсем так. Точнее, совсем не так. Во-первых, юбку в путешествиях она никогда не носит. Это не туристическая совсем одежда. Во-вторых, в отличие от Федора Конюхова иногда путешествует с группами товарищей. Во всем же остальном - опыт, умения, смелость, дальность и сложность походов - легко может утереть нос любому мужчине в трековых ботинках...
Марина тянет каяк. Фото: личный архив Марины Галкиной.
Пять месяцев в полях
- Как мужчины относятся к женщинам-путешественницам?
- Я не делю путешественников на мужчин и женщин! Так что мне трудно на этот вопрос ответить. Если мы общаемся, то нормально, на равных.
- А как же извечное мнение, что дело женщины - это домашний уют, плита?..
- Так и есть. За домашним очагом тоже приходится следить. И мне в этом отношении, наверное, тяжелее. Возвращаюсь когда, сразу начинаю порядок наводить и домашний очаг раздувать. Пока меня нет, сын следит за домом.
Марина Галкина на Байкале. Фото: личный архив Марины Галкиной.
- Он не по вашим стопам идет?
- Нет, у него другие интересы. Я, наверное, его слишком перетаскала в детстве по походам.
- Сколько в среднем вы за год отсутствуете дома?
- Когда как. Сейчас сын вырос, стала больше путешествовать. Если последние годы, то бывает и до пяти месяцев.
В путешествиях Марина активно снимает фильмы. Хотя ее жизнь и так похожа на кино. Фото: Марина Галкина.
Это сладкое слово «Камчатка»
- Первый одиночный поход?
- 1992 год. Я пешком дошла из Петропавловска-Камчатского до Долины гейзеров. И дальше отправилась на север по Кроноцкому заповеднику. Ходила больше месяца.
- Каково женщине оказаться на краю света одной? Страшно?
- Для меня природа - родной дом. Мне на природе оказываться в одиночку - я счастье испытываю. Вот и все.
- А какой поход вы можете назвать самым сложным?
- Это было в 98-м году. Я решила пересечь Чукотку в одиночку, у меня был каяк каркасно-надувной, самодельный. Я его сначала тянула против течения, потом тащила через перевалы. То лето было очень холодным: снег выпал уже в августе. И холодно было, голодно. Тяжелый рюкзак и мало продуктов. За пятьсот километров до финиша у меня осталось меньше килограмма еды. Слава богу, встретила яранги чукчей. А так три недели до этого ни души.
Каяк Марины Галкиной. Фото: Марина Галкина.
От медведей не бегать!
- А самая опасная ситуация?
- Трудно сказать. Много было встреч с медведями... Очень страшно, когда медведь на тебя бежит. Но нельзя убегать, иначе он тебя примет за добычу. На меня как-то мама бросилась - от малышей отгоняла. Я уже попрощалась с жизнью, честно говоря. Но за несколько шагов от меня она резко развернулась и побежала обратно.
- Как вы нашли силы не броситься бежать от нее? Хотелось же?
- Нет, не хотелось. Я понимала, что нельзя. Как бежать-то? Куда? Там открытая местность. Даже деревьев не было.
Иногда приходится ночевать и в таких условиях. Фото: Марина Галкина.
Без экстрима
- Самые любимые места для путешествий?
- Северо-восток России. Ой, я там все люблю - Чукотка, Якутия, Хабаровский край.
- Считается, что туда неподготовленному идти не стоит.
- Правильно. Надо сначала походить здесь, вокруг своего дома. Получить опыт. И, конечно, надо снаряжение готовить, чтобы не подвело. Маршрут разработать, карту изучить. И тогда ничего экстремального не будет.
Марина возле вездехода. Фото: личный архив Марины Галкиной.
ИЗ ДОСЬЕ «КП»
Марина ГАЛКИНА - выпускница биофака МГУ, биолог, путешественник, журналист, инструктор по туризму и выживанию в дикой природе. Автор нескольких книг, в том числе «Одна на краю света», где рассказывает о своих одиночных путешествиях по Чукотке и Камчатке. Спортсменка, чемпионка России по супермарафонскому ориентированию и семикратная чемпионка мира по рогейну.
ИСТОЧНИК KP.RU