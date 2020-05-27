Одна на краю света

Ее называют Конюховым в юбке. Это не совсем так. Точнее, совсем не так. Во-первых, юбку в путешествиях она никогда не носит. Это не туристическая совсем одежда. Во-вторых, в отличие от Федора Конюхова иногда путешествует с группами товарищей. Во всем же остальном - опыт, умения, смелость, дальность и сложность походов - легко может утереть нос любому мужчине в трековых ботинках...

Марина тянет каяк. Фото: личный архив Марины Галкиной.

Пять месяцев в полях

- Как мужчины относятся к женщинам-путешественницам?

- Я не делю путешественников на мужчин и женщин! Так что мне трудно на этот вопрос ответить. Если мы общаемся, то нормально, на равных.

- А как же извечное мнение, что дело женщины - это домашний уют, плита?..

- Так и есть. За домашним очагом тоже приходится следить. И мне в этом отношении, наверное, тяжелее. Возвращаюсь когда, сразу начинаю порядок наводить и домашний очаг раздувать. Пока меня нет, сын следит за домом.

Марина Галкина на Байкале. Фото: личный архив Марины Галкиной.

- Он не по вашим стопам идет?

- Нет, у него другие интересы. Я, наверное, его слишком перетаскала в детстве по походам.

- Сколько в среднем вы за год отсутствуете дома?

- Когда как. Сейчас сын вырос, стала больше путешествовать. Если последние годы, то бывает и до пяти месяцев.

В путешествиях Марина активно снимает фильмы. Хотя ее жизнь и так похожа на кино. Фото: Марина Галкина.

Это сладкое слово «Камчатка»

- Первый одиночный поход?

- 1992 год. Я пешком дошла из Петропавловска-Камчатского до Долины гейзеров. И дальше отправилась на север по Кроноцкому заповеднику. Ходила больше месяца.

- Каково женщине оказаться на краю света одной? Страшно?

- Для меня природа - родной дом. Мне на природе оказываться в одиночку - я счастье испытываю. Вот и все.

- А какой поход вы можете назвать самым сложным?

- Это было в 98-м году. Я решила пересечь Чукотку в одиночку, у меня был каяк каркасно-надувной, самодельный. Я его сначала тянула против течения, потом тащила через перевалы. То лето было очень холодным: снег выпал уже в августе. И холодно было, голодно. Тяжелый рюкзак и мало продуктов. За пятьсот километров до финиша у меня осталось меньше килограмма еды. Слава богу, встретила яранги чукчей. А так три недели до этого ни души.

Каяк Марины Галкиной. Фото: Марина Галкина.

От медведей не бегать!

- А самая опасная ситуация?

- Трудно сказать. Много было встреч с медведями... Очень страшно, когда медведь на тебя бежит. Но нельзя убегать, иначе он тебя примет за добычу. На меня как-то мама бросилась - от малышей отгоняла. Я уже попрощалась с жизнью, честно говоря. Но за несколько шагов от меня она резко развернулась и побежала обратно.

- Как вы нашли силы не броситься бежать от нее? Хотелось же?

- Нет, не хотелось. Я понимала, что нельзя. Как бежать-то? Куда? Там открытая местность. Даже деревьев не было.

Иногда приходится ночевать и в таких условиях. Фото: Марина Галкина.

Без экстрима

- Самые любимые места для путешествий?

- Северо-восток России. Ой, я там все люблю - Чукотка, Якутия, Хабаровский край.

- Считается, что туда неподготовленному идти не стоит.

- Правильно. Надо сначала походить здесь, вокруг своего дома. Получить опыт. И, конечно, надо снаряжение готовить, чтобы не подвело. Маршрут разработать, карту изучить. И тогда ничего экстремального не будет.

Марина возле вездехода. Фото: личный архив Марины Галкиной.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Марина ГАЛКИНА - выпускница биофака МГУ, биолог, путешественник, журналист, инструктор по туризму и выживанию в дикой природе. Автор нескольких книг, в том числе «Одна на краю света», где рассказывает о своих одиночных путешествиях по Чукотке и Камчатке. Спортсменка, чемпионка России по супермарафонскому ориентированию и семикратная чемпионка мира по рогейну.