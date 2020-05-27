Кайрат Келимбетов, управляющий Международным финансовым центром «Астана»: «Роль МФЦА - связывать наш макрорегион с крупнейшими центрами международного капитала»

Коронавирус – не просто болезнь. В результате пандемии экономики самых мощных держав замерли, цены на нефть и газ рухнули… Это та сила, которая заставляет меняться целые отрасли экономики и государства. Как переживут пандемию коронавируса страны Европы и Азии, и что позволит преодолеть ее последствия? Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов.

«КРИЗИС РАЗБУДИЛ»

- Кайрат Нематович, пандемия коронавируса не могла не ударить по экономикам Европы и Азии: большое количество предприятий простаивало, немало уже закрылись... Сейчас страны выходят из состояния карантина и ЧП. Как эпидемия отразилась на экономическом состоянии государств Большой Евразии?

- Кажется, что мы уже привыкли к кризисам: хорошо помним мировой финансовый кризис 2008 – 2009 годов, до этого – азиатский, в 2015 – 2016 годах цены на нефть серьезно падали… Но такого шока не было давно. Не случайно нынешние экономические события сравнивают с Великой депрессией 1930-х годов.

Перейдем к цифрам. Если коротко, то в первом квартале китайская экономика упала на 6,8%. Я напомню, в прошлые годы мы обсуждали, будет расти экономика на 6% или 7%, а не падать - это казалось чем-то немыслимым. В начале года китайский бизнес простаивал из-за карантина. Похожая ситуация складывается и в Европе. По оценкам Международного валютного фонда, в этом году экономика еврозоны в целом снизится почти на 7,5%. Разумеется, это средняя температура по больнице. Снижение экономики Германии оценивается в 2%, Франции чуть больше – 4,5%, но в целом у еврозоны будет существенное снижение, которое выбивает страны из привычной колеи. По итогам 2020 года МВФ прогнозирует снижение мирового ВВП на 3%.

- Что ждет наши страны?

- Эксперты МВФ считают, что экономика России потеряет 5,5%, Казахстан - 2,5%. У нас, конечно, есть свои оценки по этому поводу, но в целом ожидания очень пессимистичные по 2020 году.

- Как вы считаете, сколько потребуется мировой экономике времени на восстановление?

- Существует два сценария дальнейшего развития событий. Одни эксперты считают, что уже в 2021 году по различным кривым – в виде буквы U или V - возможно восстановление мировой экономики. Но есть и более пессимистичные прогнозы. Нас, возможно, ждет вторая волна коронавируса. В этом случае мировая экономика в 2021 году может потерять еще 2%. Однако даже по самым осторожным оценкам МВФ в конце 2022 – начале 2023 года бизнес восстановится от кризиса.

Как вы видите, это тревожные новости как для Соединенных Штатов, Еврозоны, Китая и других крупнейших сегментов мировой экономики, так и для развивающихся рынков, таких как мы. В английском есть выражение wake up call – «будильник». Кризис нас разбудил, необходимо адаптировать свою экономику к новым мировым реалиям.

«РЕНЕССАНС ЦИФРОВИЗАЦИИ»

- Как нынешний кризис изменит наши экономики и технологии?

- Происходит ускоренная цифровизация всех типов потребительских услуг. Речь не только о торговле, но и о государственных услугах, сфере образования и здравоохранении. Для прорыва в технологиях уже накопилась критическая масса знаний и наработок. Население, особенно молодое поколение, все более уверенно переходит на онлайн-услуги.

Нынешняя ситуация очень похожа на «эффект спутника». В 1957 году Советский Союз запустил первый спутник, что стало холодным душем для корпоративной Америки и научного мира. В ответ США начали развивать действительно новую промышленность, компьютерную индустрию, военные технологии, академические исследования. Я думаю, что и в данном случае экономики начнут вырабатывать больше управленческих и технологических решений для перехода на новый уровень технологического уклада.

- Что это дает среднестатистическому человеку?

- На постсоветском пространстве есть очень хорошие наработки. Развиваются экосистемы в банковском секторе, которые демонстрирует, например, Сбербанк или различные маркетплейсы и агрегаторы. Все это способствует дальнейшему росту новых технологий. Финтех (финансовые технологии – «КП») получит очень большое развитие. Конечно, будет большой спор между бигтехами (технологическими гигантами – «КП») и традиционными финансовыми институтами, которые осуществляют цифровую трансформацию. Победа будет зависеть от того, что будет ближе населению – услуги Google, Apple, Amazon, Alibaba, Tencent, либо таких банков, как Сбер, Barclays, которые предложат потребителям тоже полный перечень услуг, включая нефинансовые. Например, сегодня Сбербанк занимается интертейментом (сфера развлечений - «КП»), доставкой еды совместно с «Яндексом», даже оказанием медицинских услуг.

«ДОМАШНЯЯ РАБОТА»

- Традиционно во время экономических кризисов инвесторы забирают свои капиталы из развивающихся экономик. Что может вызвать новый интерес инвестора к странам Большой Евразии?

- Инвесторы так реагируют при любых неприятных новостях. Тем более сейчас не рядовой кризис. Происходят уникальные события: в мае цены на нефть падали до отрицательных значений. Это значит, что продавец готов был сам заплатить покупателю, иначе избыток запасов нефти на складах стал бы для него еще большей проблемой. Но, к счастью, после заключения соглашения ОПЕК+, в котором приняли активное участие Россия и Казахстан, и сокращения добычи сланцевой нефти ситуация немного улучшилась. Однако мы не можем полагаться только на улучшение конъюнктуры на рынках нефти. Дальнейшее развитие должно быть, прежде всего, связано с серьезным изменением структуры экономик.

- Что вы имеете в виду?

- Настал момент истины. Разговоры о диверсификации должны превратиться в смелые решения, реализовать которые можно в том числе с помощью международных инвесторов. Но сегодня инвестиции в большом дефиците. Доступ к деньгам корпоративных структур, частных банков и даже международных организаций развития, таких как МВФ и Всемирный банк? получить чрезвычайно сложно. Поскольку это запрос не одной страны - практически все страны обратились к ним за такой помощью.

Сейчас происходит своего рода конкурс: какие страны предоставляют гарантии, какие создали институты разрешения споров, какие отрасли выглядят более «аппетитно» для инвесторов? Те и получат деньги. Мировые правила привлечения инвестиций ужесточаются. Поэтому чтобы привлечь инвесторов необходимо проделать огромную «домашнюю работу».

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ХАБЫ

- Какие отрасли вы могли бы выделить с точки зрения их привлекательности для инвесторов?

- Мы долго изучали активы, которые могут интересовать международный бизнес. Я считаю, что у Казахстана большие возможности в горнорудной отрасли, обрабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве. Недавний успех российского сельского хозяйства на экспортных рынках показывает, что за достаточно короткое время можно достичь серьезных результатов. Думаю, что роль таких мировых продовольственных хабов, как Россия и Казахстан, будет расти. Нам надо вписываться в мировые тренды - это и агротек, и биотек, развитие новых технологических измерений в образовании и здравоохранении, оказание экспортных услуг в сфере IT, ICT.

- Малый и средний бизнесы считаются достаточно гибкими, но во время экономических кризисов они, как правило, принимают основной удар. Чем может помочь МФЦА «малышам» и среднему бизнесу?

- Роль малого и среднего бизнеса в экономике Казахстана – порядка 30% (в Германии – 50% ВВП, в Китае 80% рабочих мест создается малым и средним бизнесом). Компании малого и среднего бизнеса сейчас испытывают существенные проблемы.

Вопрос можно разделить на две составляющие. С одной стороны, сегодня малому и среднему бизнесу в Казахстане оказывается серьезная поддержка в размере 8% ВВП. Объявлены налоговые каникулы, налоги снижены, предоставляются кредиты по льготным ставкам. Каждому потерявшему работу человеку выплачено 42500 тенге (порядка 90 долларов) - этой мерой охвачено 4 млн человек. Государство сегодня открывает малому бизнесу доступ к долгосрочным контрактам через подключение к госзакупкам. Причем такие контракты можно закладывать в банках в виде залогов. Это серьезная поддержка.

С другой стороны, созданы цифровые платформы, которые увеличивают доступ инвесторов, в том числе местных, к краудфандингу и электронным кошелькам. Проще говоря, у малого и среднего бизнеса есть возможность работать не только через банки, но и через альтернативные платформы.

«ВЫВОДИМ БИЗНЕС НА РАДАР МИРОВЫХ ИНВЕСТОРОВ»

- При работе с крупным бизнесом чем МФЦА выгоднее других юрисдикций?

- Мы являемся уникальной площадкой, которая выводит крупный бизнес в наших и других странах – в том числе из-за пределов постсоветского пространства - на радар мировых инвесторов. В МФЦА сформирован кластер международных финансовых институтов, включая «Китайский строительный банк» и «Китайский банк развития». Для понимания, «Китайский строительный банк» недавно провел размещение ценных бумаг почти на 1 млрд юаней, которые будут направлены на проекты в рамках инициативы «Пояс и путь». «Китайский банк развития» - крупнейший банк развития в мире, по активам больше Всемирного банка.

Кроме того, у нас присутствуют традиционные глобальные институты развития - и «Европейский банк», и «Азиатский банк развития»; в Казахстане находится штаб-квартира «Евразийского банка развития», который финансирует предприятия наших стран. Также имеется доступ не только к кредитным инструментам, но и к фондам прямых инвестиций. В юрисдикции МФЦА зарегистрирован Казахстанский фонд прямых инвестиций. В кризис не всегда имеет смысл увеличивать закредитованность компании, бывает необходимо получить долевое софинансирование от инвесторов, которые разделят с вами риски.

- Размещает ли бизнес свои ценные бумаги у вас на бирже?

- За последние годы привлекли портфельных инвестиций на 2,7 млрд долл. Из них инвестиции в облигации свыше 2,4 млрд долл. и 220 млн долл. в акции. Капитализация компаний, которые размещали свои ценные бумаги на нашей бирже, практически достигла 15 млрд долларов. Для первых лет работы проекта это очень хороший результат!

- Как с судебной защитой?

- Это наша сильная сторона. В Казахстане на базе международного опыта создан понятный инвесторам законодательный механизм решения споров, основанный на принципах английского права. Мы стали первой юрисдикцией на постсоветском пространстве, реализовавшей такой проект.

Инвесторы структурируют активы в рамках хорошо знакомой им правовой системы. Создано три стадии разрешения этих споров: традиционный суд, арбитраж, а также медиация (примирения сторон без привлечения судебных инстанций). Все перечисленные структуры уже успешно работают в МФЦА.

- В последние годы Россия и Казахстан развивали несколько трансграничных проектов. В том числе «Пояс и путь», связывающий единой инфраструктурой Азию и Европу. Есть ли необходимость в их развитии в условиях нынешнего кризиса?

- В целом связанность наших рынков будет только расти, а интеграция между регионами увеличиваться. Сейчас активно продвигается концепция сопряжения Евразийского экономического союза с инициативой «Пояса и пути»: это означает тесное взаимодействие с крупнейшей мировой экономикой, развитие проектов в сфере связанности физической инфраструктуры и цифрового «Шелкового пути». Я думаю, что финансирование этих проектов будет продолжено. Ведь это ситуация из разряда win-win - выгодно и нашим странам в отдельности, и в целом для развития региона. Цифровая и транспортная связанность будет усиливать нашу конкурентоспособность. Роль МФЦА в этом процессе- связывать наш макрорегион с крупнейшими центрами международного капитала.

КРИТИЧЕСКАЯ ВОЛНА ИЗМЕНЕНИЙ

- Впервые идея создания МФЦА появилась пять лет назад. Сейчас это уверенно действующий механизм. Подведите первые итоги работы организации.

- Сама идея создания международного финансового центра принадлежит первому президенту Казахстана Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Она появилась в 2014 – 2015 годах, когда произошло падение цен на нефть и шло переосмысление итогов мирового финансового кризиса 2008 года. Руководство страны объявило курс на институциональные реформы.

Одним из элементов программы «100 шагов» стало создание Международного финансового центра «Астана». Казахстан очень быстро двигался в этом направлении: в 2015 году идея была озвучена, в декабре 2015 года был принят конституционный закон об МФЦА и создана организация, которая будет заниматься реализацией этой инициативы. В 2018 году уже работали такие структуры, как суд, арбитражный международный центр, биржа, регулятор оказания финансовых услуг. Также был создан специальный институт - Бюро непрерывного профессионального развития (BCPD), который занимается развитием непрерывного образования не только сотрудников МФЦА, но и тех молодых финансистов, которые будут менять ландшафт финансовой индустрии в перспективе.

В 2019 году крупнейший коммерческий банк Казахстана «Халык банк» провел IPO на нашей бирже, российский «Полиметалл» после размещения своих акций на Лондонской и Московской биржах провел у нас дополнительный листинг. Все эти размещения прошли очень успешно. Мы привлекли серьезный капитал. Инвесторы взяли обязательства вложить свыше 3,5 млрд долл. При дальнейшем развитии нашей экосистемы - сегодня уже свыше 460 компаний зарегистрировались в МФЦА, до конца года ожидаем свыше 500 компаний - мы рассчитываем в ближайшие 10 лет привлекать инвестиции не только в Казахстан, но и в страны Евразийского экономического союза.

- Какие задачи стоят перед МФЦА на следующие 5-10 лет?

- Первый этап становления «государственного стартапа» пройден. Создана прорывная инфраструктура. Мы оказываем финансовые услуги клиентам из постсоветского пространства с одной стороны, с другой стороны, привлекаем международных инвесторов, международный капитал для того, чтобы инвестировать в Казахстан и страны постсоветского пространства. Теперь к этой платформе можно «пристыковывать» другие проекты.

Мы для себя ставим несколько целей. Во-первых, качественный рост нашей экосистемы и экспоненциальный рост наших участников, что выразится в объемах инвестиций. Во-вторых, МФЦА проходит цифровую трансформацию, в том числе при поддержке таких серьезных структур бизнес-образования, как Корпоративный университет Сбербанка и школа управления «Сколково».

В-третьих, необходимо использовать уникальность момента. Не случайно 11 мая президент Токаев сказал о том, что МФЦ исторически подоспел к тем вызовам, которые сейчас стоят перед страной. Развитие МФЦА не просто будет вписано в постпандемический период развития нашей страны, но и станет неотъемлемой частью стратегии развития Казахстана. Цифровой финансовый хаб в лице Международного финансового центра «Астана» будет способствовать привлечению инвестиций в Казахстан и развитию региона Большой Евразии в целом.