2020-05-26T23:52:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав объяснил, кого считать выздоровевшим после COVID

В приказе ведомства перечисляется, при каких признаках пациентов выписывают из коронавирусных отделений больниц
Анна ДОБРЮХА
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В документе говорится, что пациент считается выздоровевшим после Ковид, если у этого человека соблюдаются три условияВ документе говорится, что пациент считается выздоровевшим после Ковид, если у этого человека соблюдаются три условияФото: Иван МАКЕЕВ
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Кого можно считать счастливчиком, победившим коронавирусную инфекцию? На этот вопрос отвечает Приложение № 12 к Приказу Минздрава РФ от 19.03.2020 № 198н в новой редакции от 18.05.2020.

В документе говорится, что пациент считается выздоровевшим после Ковид, если у этого человека соблюдаются три условия:

- уровень насыщения крови кислородом выше 96%,

- температура тела меньше 37,2 градуса,

- получено два отрицательных результата лабораторных исследований на COVID-19 с промежутком не менее 1 суток.

ИЗ БОЛЬНИЦЫ — НА ДОМАШНЕЕ ДОЛЕЧИВАНИЕ

Есть в приказе Минздрава и еще один важный пункт: при каких условиях больных, госпитализированных в состоянии средней тяжести, тяжелом и крайне тяжелом состоянии, переводят из больницы на амбулаторное (домашнее лечение). Либо, как вариант, переводят на специальные стационарные койки «для долечивания».

Для таких перемен требуется соблюдение пяти условий:

а) стойкое улучшение клинической картины (определяет лечащий врач),

б) уровень насыщения крови кислородом на воздухе (то есть без кислородной поддержки) не менее 95%, отсутствие признаков нарастания дыхательной недостаточности,

в) температура тела менее 37,5 градусов,

г) уровень С-реактивного белка (определяется по анализу крови) менее 10 мг/л,

д) уровень лейкоцитов в крови выше 3 х 10 в девятой степени/л.

При этом перевод на долечивание может проводиться до получения второго отрицательного результата лабораторных исследований на Ковид.

В ТЕМУ

В том же Приказе Минздрава оговариваются признаки, при которых больного с установленным диагнозом COVID-19 или подозрением на инфекцию должны госпитализировать в больницу. Если человек уже лечится амбулаторно, то для госпитализации, в частности, достаточно, чтобы не менее трех дней держалась температура 38,5 градусов и выше. Это считается состоянием средней тяжести. Признаки тяжелого состояния - насыщение крови кислородом менее 95%, температура 38 градусов и более, частота дыхательных движений более 22-х и поражение легких по результатам КТ более 25%. Состояние считается тяжелым, если у больного наблюдаются любые два из перечисленных признаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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