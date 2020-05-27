В Москве умер сын советского ученого, которого отказался расстреливать Сталин

Ушел из жизни Ремир Сенюков - профессор РГУ нефти и газа Губкина, сын крупного советского учёного-геолога. Мужчина скончался на 91-году жизни у себя дома, в квартире на Мичуринском проспекте. Тело профессора обнаружила его дочь. Женщина сразу позвонила в экстренные службы. Прибывшие на место медики констатировали смерть профессора.

«В полицию поступило сообщение о смерти 90-летнего профессора РГУ нефти и газа Рамира Сенюкова. По предварительной информации, мужчина скончался от естественных причин. Точную причину смерти установит медицинская экспертиза», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

По информации из свободных источников, Ремир Васильевич Сенюков - родился в Сыктывкаре, был одним из основателей Коми Национально-Культурное Общество «Парма» в Москве, сопредседатель и член Правления организации с самого её рождения. С 1991 года стал профессором кафедры геологии РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. Член Российской экологической академии, вице-президент Фонда спасения национального ландшафта. Автор 170 научных работ. Награждён медалями «За трудовое отличие», «Почётный работник общего и профессионального образования РФ», серебряной и бронзовой медалью ВДНХ.

Ремир Васильевич - сын знаменитого советского ученого-геолога Василия Михайловича Сенюкова, который внес огромный вклад в развитие нефтяной и газовой отраслей в стране. Сенюков старший за свою научную деятельность был награжден множеством медалей и орденов, такими как: Сталинская премия первой степени (1941) — за научный труд «Река Толба и нефтеносность северного склона Алданского массива», Сталинская премия первой степени (1946) — за открытие и исследование Елшано-Курдюмского газового месторождения близ Саратова; орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени, орден Красной Звезды, два ордена «Знак Почёта».

В 1952 году Василий Сенюков был арестован и помещен на Лубянку. Причиной ареста могло послужить то, что представленный им план нефтеразведки требовал огромных средств. Вскоре Сенюков-старший был освобожден. Историки говорят, что именно к нему относились слова Сталина «Дважды Сталинского лауреата расстрелять не могу позволить»