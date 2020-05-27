2020-05-27T17:34:50+03:00
Наука

Почему наши дети часами смотрят, как кто-то другой играет в компьютерные игры

Ученые считают, что во всем виноваты «зеркальные нейроны»
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Зрителей привлекает побег из нашей реальности в виртуальную.Зрителей привлекает побег из нашей реальности в виртуальную.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Ваш ребенок добрался до гаджета с выходом в интернет? Готовьтесь: рано или поздно он найдет ролик или онлайн-трансляцию, на которых кто-то играет в компьютерные игры, и с высокой долей вероятности надолго «залипнет» на них. Родители бесятся и не понимают, в чем интерес часами смотреть как какой-то незнакомец стреляет из лазерного оружия по виртуальным монстрам или гоняет мяч в киберфутболе. А на самом деле во всем виноваты «зеркальные нейроны». Это они заставляют наших детей пялиться в экраны, и обогащают бизнесменов киберспорта.

«Обезьяний» вклад в науку

Про «зеркальные нейроны» люди узнали десятилетия назад. В 1990-х ученые решили все-таки разобраться, как мозг дает команды мышцам, и привлекли к экспериментам обезьян. На макак навесили электронные датчики, и постаралась поймать нейроны, которые срабатывают, когда животное выполняет определенные действия. Все получилось – ученые действительно нашли клетки, которые возбуждались, например, когда обезьяна брала яблоко и тянула его в рот.

А затем в эксперимент вмешался случай. Экспериментаторы не сняли датчики с макак и сели перекусить в том же помещении. И вдруг увидели, что некоторые нейроны у наблюдавших за их обедом обезьян срабатывают точно так же, если бы животные сами подносили еду ко рту. Так ученым удалось найти «зеркальные нейроны» - они срабатывают не только когда вы производите какое-то действие, но и когда наблюдаете за тем, как это делает кто-то другой.

Переживают как за себя

За следующие годы сложилась стройные теории, как «зеркальные нейроны» помогали человечеству учится. Как дети, наблюдая за своими родителями, повторяли за ними те же самые действия, а главное их мимику. Как ученики, глядя на своих учителей, перенимали ремесла. Но все они разбивались о мнения скептиков: многие ученые сомневались о существовании «зеркальных нейронов» у человека, или хотя бы в том, что они выполняют столь сложные функции. И часть исследователей склоняются к тому, что «зеркальные нейроны» - это не движущая сила эволюции, а всего лишь побочный продукт социального взаимодействия.

Но так или иначе, теперь выдвигаются теории, что именно эти «зеркальные нейроны» заставляют детей часами смотреть, как кто-то другой рубится в компьютерные игры. Во время таких трансляций наблюдатели как бы сами становятся участниками процесса, связывают происходящее с собственным опытом, и переживают за постороннего игрока как за себя.

Бизнес на нейронах

Есть еще несколько факторов, которые привлекают зрителей к компьютерным играм. Прежде всего, это побег из нашей реальности в виртуальную. И всеми ими очень здорово научились пользоваться организаторы киберспортивных соревнований и оналайн-трансляций. Например, в прошлом году киберспортом интересовалось в стране 12 млн человек, а объем рынка российского киберспорта оценивался в 42-55 млн долларов. Судя по тому, как с пандемией рухнул реальный спорт, в 2020 году доходы виртуальных игроков должен вырасти довольно прилично.

А есть еще сектор, который не считается киберспортом, но все равно генерирует очень неслабый трафик. Например «дикие» геймеры для трансляций своих игр облюбовали видеоплатформу Twitch: в 2019 году на нее приходили 17,5 миллионов пользователей в день, и просмотрели порядка 600 миллиардов минут игрового процесса. Само собой, бизнесмены от киберигр стараются монетизировать такой интерес и засунуть побольше рекламы в такую прорву минут видеосмотрения. «Зеркальные нейроны» им в помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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