2020-05-29T08:09:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 29 мая 2020: чемпионат по футболу возобновится летом

Мы представляем последние новости на 29 мая 2020 года о коронавирусе в Италии [видео]
Елена КОНОВА
Поделиться:
Коронавирус в Италии, последние новости на 29 мая 2020: в стране уже открылись кафе и рестораныКоронавирус в Италии, последние новости на 29 мая 2020: в стране уже открылись кафе и рестораныФото: REUTERS
Изменить размер текста:

По последним новостям о коронавирусе в Италии на 29 мая 2020 года, в стране зафиксировано 231 732 случая заболевания, 150 604 человека выздоровели, 33 142 человека - скончались.

В стране уже открыты торговые центры, салоны красоты, а в храмах проводят службы. Работают и кафе с ресторанами. Правда, итальянцы жалуются на высокие цены на еду и напитки. А рестораторы оправдываются тем, что из-за новых правил безопасности выросли траты на оборудование. Например, столики необходимо разделять стеклянными перегородками, чтобы не нарушать социальную дистанцию между гостями.

Уже с 3 июня в стране отменят обязательный двухнедельный карантин для приезжающих из Европы туристов. А вот иностранцев из тех государств, где ситуация с коронавирусом еще не пришла в норму, пока не ждут. Кроме того, итальянцы с 3 июня и сами смогут путешествовать по своей стране.

А пока что местные жители отдыхают на пляжах – по крайней мере в тех провинциях, где их уже открыли. Конечно, в этом году все иначе – шезлонгов поубавилось, а те, что есть, дезинфицируют. Кстати, хитом пляжей может стать трикини – это название «костюма», состоящего из купальника и защитной маски в тон ему.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 29 мая 2020 года, накануне стало известно, что остановленный из-за пандемии чемпионат по футболу возобновится 20 июня.

В Италии столетнюю женщину, победившую коронавирус, выписали из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«У нас от перчаток кожа с рук сходит, а вам трудно маску надеть»: откровения продавца-супермаркета о работе в пандемию
Кассир известной сети супермаркетов откровенно о двух месяцах страха, унижений и надежд. Реально ли выполнить все предписания санитарных врачей и как меняются покупательские привычки
Новости 24
Десткий омбудсмен призвала ввести пожизненный надзор за педофилами
Кузнецова предложила ужесточить продажу лекарственных препаратов для абортов
Цены в аптеках стали больнее бить по кошелькам россиян
Власти Миннеаполиса ввели режим ЧС из-за беспорядков
"Насосался нашей крови и отвалился": Доктор Мясников объяснил, почему слабеет коронавирус в России
Врач рассказал, как избежать заражения в общественных местах
В Госдуме раскритиковали слова американского посла о водной блокаде Крыма
Последние новости на утро 29 мая 2020: Минтруд предложил запретить увольнения во время пандемии коронавируса
В России сократилось число детей-сирот
Семь видов кожных реакций при COVID-19, назвали ученые
Коронавирус в Московской области, последние новости на 29 мая 2020: открыли парки и все магазины площадью до 400 метров
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 29 мая 2020 года составило 36 730 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 29 мая 2020 года увеличилось до 2 330 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 29 мая 2020: эксперты объяснили, сколько москвичей на самом деле умерло от болезни
Число заболевших коронавирусом в Москве на 29 мая 2020 года составило 173 497 человека