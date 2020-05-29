Коронавирус в Италии, последние новости на 29 мая 2020: чемпионат по футболу возобновится летом

По последним новостям о коронавирусе в Италии на 29 мая 2020 года, в стране зафиксировано 231 732 случая заболевания, 150 604 человека выздоровели, 33 142 человека - скончались.

В стране уже открыты торговые центры, салоны красоты, а в храмах проводят службы. Работают и кафе с ресторанами. Правда, итальянцы жалуются на высокие цены на еду и напитки. А рестораторы оправдываются тем, что из-за новых правил безопасности выросли траты на оборудование. Например, столики необходимо разделять стеклянными перегородками, чтобы не нарушать социальную дистанцию между гостями.

Уже с 3 июня в стране отменят обязательный двухнедельный карантин для приезжающих из Европы туристов. А вот иностранцев из тех государств, где ситуация с коронавирусом еще не пришла в норму, пока не ждут. Кроме того, итальянцы с 3 июня и сами смогут путешествовать по своей стране.

А пока что местные жители отдыхают на пляжах – по крайней мере в тех провинциях, где их уже открыли. Конечно, в этом году все иначе – шезлонгов поубавилось, а те, что есть, дезинфицируют. Кстати, хитом пляжей может стать трикини – это название «костюма», состоящего из купальника и защитной маски в тон ему.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 29 мая 2020 года, накануне стало известно, что остановленный из-за пандемии чемпионат по футболу возобновится 20 июня.