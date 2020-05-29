Коронавирус в США, последние новости на 29 мая 2020: число случаев заболевания превысило 1,7 миллиона

Последние новости о коронавирусе в США на 29 мая 2020 года таковы: в стране выявлено 1 721 750 случаев заболевания, 101 617 человек скончались, 399 991 человек - выздоровел.

В штатах, несмотря на количество заболевших, уже открывают салоны красоты, кафе, бары, рестораны и торговые центры. Хотя это не удивительно – ведь на фоне пандемии миллионы жителей США остались без работы. В социальных сетях даже появлялись фотографии больших очередей за пособиями.

Одна из самых тяжелых ситуация была в Нью-Йорке. Там от коронавируса скончались десятки тысяч человек. Владельцы похоронных домов заявляли, что не справляются с работой. В самое плохое время мест в больницах штата не хватало, и даже кафедральный собор в Нью-Йорке переоборудовали под госпиталь. Кроме того, ощущалась нехватка защитных средств.

К счастью, сейчас ситуация улучшилась. Смертность падает, случаев заболевания все меньше. В городе Нью-Йорк, например, ослабили ограничительные меры. Местным жителям даже разрешили отдыхать на пляжах, соблюдая при этом социальную дистанцию.

Да и в других городах постепенно ослабляют карантинные меры. Например, местным жителям разрешили гулять в парках.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 29 мая 2020 года, накануне число жертв от COVID-19 в стране превысило 100 тысяч человек. Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших.

- Мы только что преодолели очень печальную веху, смертность от коронавируса достигла 100 тысяч человек. Семьям и друзьям тех, кто умер, я хочу выразить свое искреннее сочувствие и любовь,- написал Дональд Трамп в своем Twitter.