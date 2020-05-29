В Москве скончался заслуженный преподаватель МГУ с подтвержденным коронавирусом

Полторы недели назад в ГКБ имени Филатова доставили 89-летнего мужчину в тяжелом состоянии. По информации скорой, пенсионер упал дома и получил серьезную травму. Кроме того, у мужчины присутствовали симптомы Covid-19. Врачи сделали тест, результаты которого оказались положительными.

С 16 мая медики боролись за жизнь мужчины, но несколько дней назад сердце заслуженного преподавателя МГУ Василия Васильевича Зубенко остановилось.

- Утром 16 мая карета скорой помощи забрала 89-летнего Василия Зубенко из его квартиры на Инициативной улице. Мужчину госпитализировали с диагнозом: поверхностная травма и положительный Covid-19. Точную причину смерти установит медицинская экспертиза, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полицией проводится проверка по факту смерти заслуженного преподавателя МГУ. Оперативникам предстоит выяснить, каким образом Василий Зубенко получил травмы туловища у себя дома. Полицейские ожидают результатов медицинской экспертизы, чтобы узнать о точной причине смерти пожилого ученого-физика.

Зубенко Василий Васильевич - заслуженный преподаватель МГУ, работал в университете с 1956 года. Был доцентом кафедры физики твёрдого тела, заместителем декана физического факультета. Лауреат премии им. М.В.Ломоносова, награждён медалью «Ветеран труда». Ломоносовскую премию получил в составе авторского коллектива за создание аппаратуры для рентгеноструктурных исследований, его разработку и внедрение.