Бионическая грудь не даст рукам покоя

Когда Анджелина Джоли удалила себе грудь, ей было 37 лет. Она сделала это в профилактических целях, поскольку из-за генетической предрасположенности (от рака груди умерли ее мать, бабушка и еще несколько родственников) вероятность развития рака молочной железы у актрисы составляла 87 процентов. Некоторые дамы последовали ее примеру. А в целом в мире рак молочной железы ежегодно диагностируется у 2 миллионов женщин. Многие из них, как и Анджелина Джоли, после ампутации делают реконструкцию бюста. Хотя грудь, благодаря имплантам, обретает былые формы, но при этом теряет чувствительность. Даже в случае с Джоли, у которой врачи сохранили соски во время хирургического вмешательства.

Доктор Стейси Линдау из Чикагского университета считает, что после таких операций женщины испытывают высокий уровень сексуальной дисфункции.

- Реконструктивная хирургия руководствуется в основном эстетическими соображениями, - говорит доктор Линдау. - Но грудь это очень важный сексуальный орган для представительниц прекрасного пола, мы знаем бесчисленное количество женщин, чья сексуальная жизнь резко пострадала от утраты телесных ощущений после удаления груди. А значит реконструировать нужно не только форму бюста, но и функцию.

принципиальная электрическая схема работы бионической груди

К созданию бионической груди Стейси привлекла своего коллегу по Чикагскому университету нейробиолога Слимана Бенсмайа, он занимался тем, что “учил” роботизированные протезы ампутированных конечностей передавать тактильные ощущения. Для этого использовалась хитроумная комбинация датчиков. Этот же принцип разработчики решили использовать и для создания чувствительного искусственного бюста.

В феврале 2019 года этот проект получил грант в размере 380 000 тысяч долларов от американского Национального института рака. Спустя год исследователи опубликовали статью в журнале Frontiers in Neurorobotics, в которой изложили свои идеи.

Во время реконструкции груди между имплантом и соском они предлагают устанавливать датчики давления. Они будет подключены к электронной схеме, которая преобразует эти сигналы в электрические импульсы, те в свою очередь будут стимулировать остаточные межреберные нервы и в конечном счете женщина почувствует прикосновение мужчины. Сейчас ученые работают с материаловедами, специализирующимися на создании мягкой электроники. Важно, чтобы бионическая грудь на ощупь не отличалась от настоящей и датчики и сенсоры не вели себя, как инородное тело. Единственной нерешенной пока проблемой является передача ощущения тепла от прикосновения - это ключевой фактор сексуального переживания. Дело в том, что терморецептивные нервные волокна очень малы и не восприимчивы к электростимуляции.

- Самое интересное для меня в этом проекте, - говорит Слиман Бенсмайя, - это масштаб проблемы, которые он решает. Когда я занимался протезами для ампутированных конечностей, мы помогали десяткам тысяч пациентов. Здесь речь идет о миллионах женщин. Это не только расширяет число людей, которым технология может помочь - здесь гораздо больше вероятность, что кто-то вложит деньги, чтобы мы могли пройти путь от лабораторных экспериментов до широкого клинического использования. В конечном счете, технологический прорыв пойдет на пользу не только женщинам после мастэктомии (удаление груди), но и пациентам, которым нужна совершенная бионическая рука, управляемая силой мысли.