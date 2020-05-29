Где будут учиться дети звезд: На врачей в Москве и на музыкантов - в Лондоне

В этом году последние звонки и выпускные проходят в онлайн режиме. Но это не отменяет волнений выпускников по поводу выпускных экзаменов и поступления в вузы. Хотя есть дети, которые уже поступили! Узнали, какие профессии мечтают получить наследники звезд.

Точные науки

Дина Немцова сдает ЕГЭ по литературе, русскому и английскому, дочь Екатерины Одинцовой окончила на одни пятерки лицей при Высшей школе экономике. Наследница Бориса Немцова мечтает преподавать, а в будущем создать сеть лицеев, примеру, как у Высшей школы экономики.

Александра Гинер не только наследница известной фамилии (папа и дедушка выпускницы известные бизнесмены), но и сама уже звезда – солистка группы Cosmos girls. Гинер окончила 11 класс школы интенсивного обучения «Первый экстернат». На балу дебютанток «Татлер» певица поделилась планами о поступлении в Высшую школу бизнеса МГУ.

Александра Гинер планирует поступать в МГУФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Юрий Стоянов рассказал нам, что дочь усиленно ежедневно готовится к ЕГЭ: «Не на актерский! Не говорит в какой институт будет подавать документы, не хочет, чтобы я участвовал в процессе». Артист говорит, что Катя не хочет, чтобы известная фамилия хоть как-то помогала при поступлении, поэтому сообщит отцу уже о результате зачисления в вуз. Коллега Стоянова актриса Евгения Добровольская тоже вздохнула с облегчением: сын Ян выбрал не творческую профессию – будет штудировать экономику.

Дочь известного музыканта Арина Меладзе закончила 11 класс частной школы «Олимп-плюс» в Крылатском, девочка особенно была увлечена биологией и химией. Поэтому еще на балу «Татлер» Арина сообщила нам: «Планирую поступать на педиатрию Первого меда». В будущем девушка хочет поработать в известной московской медклинике, а потом открыть собственную. Однако к такому решению выпускница пришла не сразу – сначала она была творческой личностью: «Шесть лет на балет ходила, посещала художественную, кулинарную школу. Затем поняла, что мне нужна другая профессия». Арина решила стать врачом, вспомнив с каким удовольствием играла с набором врача в детстве, кстати, ее дядя Константин Меладзе хотел когда-то поступать в Первый мед на педиатра. Готовилась к поступлению три года, хотя практика в морге пугает до сих пор. Документы Арина подает не только в Первый медицинский университет имени Сеченова, но и для подстраховки в медуниверситет им. Пирогова на лечебный факультет.

Гуманитарии

В Лондоне уже есть целая резервация наследников наших знаменитостей. В этом году она пополнится дочкой певца Александра Малинина - в конце прошлого года Устинья стала студенткой Royal College of Music и даже своим талантом заслужила возможность получать стипендию. «Устинья поступила в Лондонскую консерваторию. Королевская Академия музыки официально дала подтверждение!» - Малинин с женой очень гордится дочерью. 19-летняя Устинья Малинина в этом году закончила школу в Баварии, где она с братом училась в 12-м классе. А теперь двойняшки пойдут разными творческими дорожками: Фрол Малинин в мае зачислен в Мюнхенский университет кинематографии.

Дочь Александра Малинина Устинья, благодаря вокальным данным, заслужила в Лондоне стипендиюФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Мария Голубкина и Николай Фоменко давно в разводе, но у них двое общих детей, поэтому их воспитанием и образованием занимаются совместно. Отец обеспечивает заграничную учебу. «Раньше думала, что только мои дети учатся в Англии, но оказалось, что там много русских: из тех семей, которые могут за это платить. Вкладывать в образование: самое правильное, это знают уже все родители моего возраста», - считает Голубкина. Анастасия Фоменко изучает в лондонском университете менеджмент и продюсирование. А 16-летний Иван Фоменко, отучившись четыре года в Лондоне, решил заканчивать школу на родине, чтобы сдать ЕГЭ и иметь возможность выбрать вуз не только в Англии, но и в России. Иван – парень творческий, увлечен съемкой, монтажом видеороликов. Анастасия Фоменко также в свое время сдавала ЕГЭ в России.

Наследник Фоменко и Голубкиной после учебы в Лондоне решил сдавать ЕГЭ на родинеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кстати, сестра Тимати Анна Юнусова только через год заканчивает 11-й класс МЭШ, но уже знает цель – собирается поступать на художественный факультет Сент-Мартинса в Лондоне. Аня прекрасно образована, знает в совершенстве английский, говорит на французском, почти освоила итальянский и корейский. Увлечена верховой ездой и дайвингом.

Творческую профессию выбрала дочь актрисы Екатерины Климовой – Елизавета решила стать журналистом, а документы будет подавать в МГИМО и в МГУ. Год назад после окончания школы Елизавета собиралась поступать на дипломата в МГУ или МГИМО. Видимо не вышло, но у дочери звезды был год, чтобы определиться с планами. Конкурс в эти учебные заведения и на журфак очень высокий - даже на платное обучение. Год учебы на журфаке МГУ стоит 391 тыс. руб. Год платного обучения в МГИМО по направлению журналистика - 572 тыс. руб. в год.