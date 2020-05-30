«Дом-2» не такая уж плохая передача!»: Ксения Собчак ответила на предложение вернуться на проект

Ксению Собчак за минувшую неделю достали и друзья, и враги - просили отреагировать на новости о ее возвращении на «Дом-2». Напомним, что теперь периодически в эфире этого телепроекта появляются «старички»: звезды первых сезонов - тогда рейтинги телестройки зашкаливали. Вот и зовут «золотой состав» для привлечения новых зрителей.

Ксения Собчак вела «Дом-2» с 2004 по 2012 год. Ушла по собственному желанию, а выделялась на телешоу острым языком и образованностью - на фоне коллег по этому проекту это было особенно заметно. Выделялась Собчак и зарплатой - Ксюша в интервью журналу Vanity Fair не скрывала ежемесячный оклад: на «Доме-2» она получала 100 тысяч долларов (3 миллиона рублей по курсу тех лет).

Ксения Собчак вела «Дом-2» с 2004 по 2012 год.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В мае «Дому-2» стукнуло 16 лет и появилась информация, что они готовы вновь разориться на Собчак. Ксюша не выдержала и прокомментировала эту невероятную новость на своём канале на YouTube. Сначала Собчак зачитала информацию из СМИ: «Говорят Ксения Собчак возвращается на «Дом-2» в качестве гостевой ведущей. Продюсеры шоу приняли решение оживить проект возвращением старичков. На проект вернуться в качестве ведущих Ксения Собчак и Рустам Солнцев. Правда Собчак по задумке продюсеров будет наведываться в гости к участникам 1 - 2 раза в неделю».

В начале Ксюша решила поддеть экс-коллег: «Ребят, ну «Дом-2» на самом деле не такая плохая передача. А что такого? Я считаю сейчас такое время, когда люди должны учиться строить отношения. И мне кажется, что я могу в этом помочь...»

После чего Собчак разыгрывает новые эмоции - ярость и возмущение: мол, доколе звезде такого масштаба будут напоминать о заработках в начале карьеры. «Как можно делать такие фейки про меня! Я не собираюсь возвращаться на «Дом-2»! Собчак считает, что ей припоминают работу на этом проекте, чтобы поддеть: «До сих пор это хорошо работает, чтобы обосрать Ксению Собчак».

Напомним, что вместо Собчак «Дом-2» ведёт экс-участница шоу Ольга Бузова. А не сменщицей осталась Ксения Бородина. Радует, что свою любовь и Ксюши, и Оля уже построили.