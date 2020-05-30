«Сошел с ума и продал душу дьяволу» Соловьев и Прилепин разнесли Невзорова за глумление над Вечным огнем

Скандал разворачивается вокруг выступления телеведущего Александра Невзорова. В одном из эфиров Александр Глебович заступился за вандалов, которые жарили сосиски на Вечном огне в Кронштадте. Его жестко поставили на место телеведущий Владимир Соловьев и писатель Захар Прилепин. Они встретились в прямом эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

- Видно же, что он тяжело болен, - сказал Соловьев про Невзорова. - И уходя из этого мира, он своей желчью отравляет окружающую действительность. В аду, сволочь, тебе сковородки будут не на газе, а не угольках, которые ты своим трудом будешь добывать. А ты будешь лениться, то черти будут бичами куски плоти срывать с твоей худой никчемной задницы, которую ты отдал во владение чертям, владеющим твоей душой

Телеведущий припомнил Невзорову его депутатство в Госдуме.

- Ты же, сволочь, работал депутатом Государственной Думы и гордишься тем, что не ходил ни на одно заседание. Ты почему государственные деньги своровал и не вернул, а? Какой ты «НевзоровТВ»? Труп сидит в кресле и воняет, разлагаясь, - разозлился Соловьев.

Но почему из патриота-государственника Невзоров превратился в хулителя святынь? Об этом рассказал писатель Прилепин.

- Мы-то помним Невзорова несколько другим, - отметил он. - В прежние времена он занимал позицию, радикально противоположную, находился среди моих учителей – Проханова, Лимонова. Он был там своим человеком – патриот, жесткий парень, снял фильм «Чистилище» про Чечню. Он был представителем власти. Не открою большой секрет. Я знаком с человеком, который вел переговоры с Невзоровым в каком-то нулевом году. Невзоров назвал какую-то цифру астрономическую – 20 миллионов долларов (за работу в пиар-компании). Цифру не знаю. Безумную. Ему сказали: «Саша, отстань, не будешь ты за эти деньги».

После этого, по словам писателя, Невзоров превратился в «оппозиционера». Но это не помогло ему привлечь спонсора.

- Он бьется в конвульсиях при виде чего угодно: церкви, Донбасса, вечного огня, Бессмертного полка. Феномен Невзорова в том, что он не претерпел от власти. Он сошел с ума. Бабла не дали и он сошел с ума. Остальное находится в поле инфернального. Или тебя растлили где-то в «духовном смысле». Ты продал душу сатане. Это остроумно, возбуждает молодых людей. Но ты сошел с ума. ТО, на что ты посягаешь – это история нашей страны. Это ее могилы, ее святые. Ну, над чем ты издеваешься? У тебя матушка работала при Сталине. Дойди до конца. Скажи, что я вялое и нелепое тело, - сказал Прилепин.