«Выпало почти полторы месячных нормы осадков»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поручил провести работы по ликвидации последствий ливней

Обрушившиеся на столичный регион ливни стали рекордными за последние 70 лет. Во многих местах произошли подтопления. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поручил провести работы по ликвидации последствий дождей.

- Осадки очень сильные, дождь идет с четверга-пятницы, уже выпало почти полторы месячных нормы, и прогноз обещает дожди всю следующую неделю, - напомнил губернатор. - Отсюда подтопления, вода на дачных и садовых участках, в частном секторе. Знаем, что люди ждут помощи. Службы ЖКХ, дорожники и МЧС сейчас вместе заняты ликвидацией последствий сильных дождей».

По данным МЧС подтопления произошли в 6 муниципалитетах Московской области - в Красногорске, Истре, Наро-Фоминске, Клину, Сергиевом Посаде, Одинцово. Всего на данный момент пострадали 179 приусадебных участка, 15 дачных домов, 2 участка дороги.

- Дорожные, коммунальные и аварийные службы ликвидируют последствия подтоплений, - рассказал вице-губернатор Московской области Игорь Тресков. - На борьбу выведено 35 единиц дорожной техники и 60 дорожных рабочих. Большую помощь оказывают бригады государственного казенного учреждения «МОС АВС», их насосы всю ночь работали и продолжают откачку воды в Нахабино и Опалихе. Ситуацию контролируем совместно с муниципалитетами и аварийными службами.

Все дорожные службы Московской области перевели на усиленный режим работы.

К откачке воды и другим работам привлекли 117 человек, 43 единицы техники. В том числе 22 человека и 8 единиц техники от МЧС. Воду откачивают пожарной и инженерной техникой - помимо мотопомп, вакуумных насосов задействованы трактора, тягачи т даже лодки. В случае необходимости в любой момент в работу готова включиться аэромобильная группа Главного управления МЧС России по Московской области (200 человек, 29 единиц техники, 10 плавательных средств).

Информация на 14.00 31 мая:

- Подтопленными остаются 97 приусадебных участков, 15 дачных домов в 5 городских округах.

- В Наро-Фоминске работы уже завершены.

- Также от воды удалось освободить участок дороги у железнодорожной платформы «Опалиха» в Красногорске.

- Всем жителям, попавшим в зону подтопления, оказывается необходимая адресная помощь, - заявил замначальника Главного управления МЧС России по Московской области Вадим Андямов. - Ситуация находится под постоянным контролем Главного управления и Правительства Московской области. Угрозы жизни и здоровью людей нет.