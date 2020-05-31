2020-05-31T21:11:43+03:00
Общество

«Выпало почти полторы месячных нормы осадков»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поручил провести работы по ликвидации последствий ливней

По данным МЧС в 6 муниципалитетах пострадали 179 приусадебных участка, 15 дачных домов, 2 участка дороги
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Фото: Антон ЧерновГубернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Фото: Антон Чернов
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Обрушившиеся на столичный регион ливни стали рекордными за последние 70 лет. Во многих местах произошли подтопления. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поручил провести работы по ликвидации последствий дождей.

- Осадки очень сильные, дождь идет с четверга-пятницы, уже выпало почти полторы месячных нормы, и прогноз обещает дожди всю следующую неделю, - напомнил губернатор. - Отсюда подтопления, вода на дачных и садовых участках, в частном секторе. Знаем, что люди ждут помощи. Службы ЖКХ, дорожники и МЧС сейчас вместе заняты ликвидацией последствий сильных дождей».

По данным МЧС подтопления произошли в 6 муниципалитетах Московской области - в Красногорске, Истре, Наро-Фоминске, Клину, Сергиевом Посаде, Одинцово. Всего на данный момент пострадали 179 приусадебных участка, 15 дачных домов, 2 участка дороги.

- Дорожные, коммунальные и аварийные службы ликвидируют последствия подтоплений, - рассказал вице-губернатор Московской области Игорь Тресков. - На борьбу выведено 35 единиц дорожной техники и 60 дорожных рабочих. Большую помощь оказывают бригады государственного казенного учреждения «МОС АВС», их насосы всю ночь работали и продолжают откачку воды в Нахабино и Опалихе. Ситуацию контролируем совместно с муниципалитетами и аварийными службами.

Все дорожные службы Московской области перевели на усиленный режим работы.

К откачке воды и другим работам привлекли 117 человек, 43 единицы техники. В том числе 22 человека и 8 единиц техники от МЧС. Воду откачивают пожарной и инженерной техникой - помимо мотопомп, вакуумных насосов задействованы трактора, тягачи т даже лодки. В случае необходимости в любой момент в работу готова включиться аэромобильная группа Главного управления МЧС России по Московской области (200 человек, 29 единиц техники, 10 плавательных средств).

Информация на 14.00 31 мая:

- Подтопленными остаются 97 приусадебных участков, 15 дачных домов в 5 городских округах.

- В Наро-Фоминске работы уже завершены.

- Также от воды удалось освободить участок дороги у железнодорожной платформы «Опалиха» в Красногорске.

- Всем жителям, попавшим в зону подтопления, оказывается необходимая адресная помощь, - заявил замначальника Главного управления МЧС России по Московской области Вадим Андямов. - Ситуация находится под постоянным контролем Главного управления и Правительства Московской области. Угрозы жизни и здоровью людей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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