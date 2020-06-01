Звезда сериала «Журавль в небе» Мария Луговая: Мы вдохновлялись личностью Валентины Терешковой

Блеснувшая в сериалах «Мурка» и «Бесы» Мария Луговая вернулась с главной ролью в проекте «Журавль в небе» - про создание и старт советского сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144, очень напоминающего журавля. Актриса рассказала «КП», как училась поднимать самолет в небо, почему не отчаивается во время простоев в карьере и чем занята с мужем Сергеем Лавыгиным («Кухня», «Горько!») на изоляции.

- Мария, правда, что в основу образа Аси Солнцевой легла биография Валентины Терешковой?

- Терешкова - первая в мире женщина-космонавт, а моя героиня - летчица. Тип женщины, сделавшей невозможное, источник ее вдохновения - вот что для нас было отправной точкой. Биография Терешковой тут ни при чем, но мы вдохновлялись ее личностью. Было еще несколько летчиц, истории которых изучали сценаристы.

- Как вы понимаете для себя склад характера этих людей?

- Если говорить о летчиках, то мне повезло - продюсеры организовали для нас присутствие настоящих специалистов на площадке. Они следили за тем, что мы делали в кадре. Самолеты разные, и, чтобы наши действия были максимально достоверными, нам постоянно подсказывали, поправляли, чтобы мы выглядели профессионально… Я, признаюсь, была просто очарована ими. Это невероятно мужественные, сильные, немногословные люди, которые не расплескивают себя, ведь когда ты в небе, нет места для суеты. Иногда даже кажется, что летчики слегка угрюмы, но это обманчиво. При всей брутальной замкнутости пилоты - это романтики, влюбленные в небо. Они верят, что у машин есть душа.

- На карантине появилось множество мемов по поводу семейной жизни из серии «с удивлением узнал, что жена - отличный собеседник». Как у вас протекает самоизоляция?

- Незадолго до эпидемии у нас появился загородный дом, дача. И наше пространство не совсем замкнутое, нам есть куда разойтись. Вместе смотрим сериалы, читаем книги. Муж узнал, что я умею готовить, и довольно неплохо. Мы помогаем друг другу записывать самопробы. Занимаемся усадебным хозяйством: косим траву и так далее. Это занимает много времени. Оказывается, на даче столько дел! Ощущения скукоты нет. Разве что скучаем по работе, а еще по друзьям.

Актриса сыграла летчицу-испытательницу, которая участвует в запуске сверхзвукового самолета Ту-144. Фото: wikimedia.org

ТТХ самолета Ту-144

Длина - 64,45 м

Размах крыла - 28,8 м

Высота - 12,5 м

Крейсерская сверхзвуковая скорость - 2120 км/час

Экипаж - 4 человека

Вмещал 150 пассажиров

КСТАТИ

Женщины-испытателя Ту-144 на самом деле никогда не было. Но правда жизни и правда искусства - разные правды. И авторы фильма отдают дань уважения и восхищения всем женщинам, связавшим свою жизнь с небом, - от летчиц Великой Отечественной до космонавток. Так что не судите строго.

«Журавль в небе».

Понедельник - четверг, 21.30, Первый.