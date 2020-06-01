В Москве обокрали правозащитницу, работавшую в ООН

Все случилось вечером 28 мая в Москве. В полицию обратилась 39-летняя правозащитница. Женщина сообщила полицейским о краже. По ее словам, неизвестный человек ухитрился вытащить из ее рюкзака кошелек с крупной суммой денег. Вор действовал так умело, что женщина сразу и не заметила пропажи, а отсутствие кошелька заметила, только когда полезла в сумку за деньгами.

«Международная правозащитница рассказала оперативникам, что вор залез к ней в сумку в промежутке между 7 и 7:30 вечера, однако, где именно женщина находилась в тот момент, Дамеля пояснить затруднилась. В украденном кошельке находились 4650 долларов США, 2000 тенге и 6000 рублей, а также удостоверение личности гражданки Республики Казахстан и студенческое удостоверение Гарвардского университета. Помимо денег и документов женщина заявила, что в похищенном кошельке находились 2 карты памяти USB, на которых содержится очень ценная и конфиденциальная информация. Что именно за информация - неизвестно. Общий ущерб от действий вора составил 411 892 рубля, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает вора, который обокрал студентку Гарварда и международную правозащитницу.

По информации из открытых источников, 39-летняя женщина посвятила жизнь правозащитной деятельности. Женщина была национальным советником по защите прав беженцев представительства управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Республике Казахстан. В разное время работала над рядом проектов, направленных на продвижение прав человека в Российской Федерации и центрально-азиатском регионе.