ЖКХ Москвы одержало победу над рекордным ливнем

Благодаря грамотной и своевременной подготовке московских коммунальщиков к возможным неблагоприятным погодным условиям, а также слаженной работе всех организаций в период непогоды, на территории столицы удалось избежать каких-либо происшествий и нарушения жизнедеятельности системы городского хозяйства.

Локальные же последствия неблагоприятных условий городские службы устранили в кратчайшие сроки.

Все организации Комплекса городского хозяйства - ГУП «Мосводосток», АО «Мосводоканал», ГБУ «Гормост», ГБУ «Автомобильные дороги», ГБУ «Автомобильные дороги», АО «ОЭК», ПАО «МОЭСК», АО и ГБУ «Жилищники» - работали слаженно и максимально эффективно.

Для обеспечения ликвидации неблагоприятных погодных условий на улицах столицы 29-30 мая работало свыше 2200 аварийных бригад и более 1800 аварийных источников электроснабжения. Водоотведением занимались 469 единиц откачивающей техники и механизмов, общей производительностью более 190 тысяч куб.м/ч. Бесперебойность электроснабжения поддерживали 54 дизельных генераторных установок (ДГУ).

По данным метеорологов, с 29 по 31 мая в среднем по городу выпало 93,9 мм осадков, из них с 29 по 30 мая - 62,4 мм осадков. Максимальный уровень осадков в первые два дня ливня был зафиксирован в Северо-Восточном административном округе - 85 мм.

По результатам обследований территорий городские службы выявили 56 случаев падений деревьев, все их распилили и вывезли в кратчайшие сроки, пострадавших нет. Однако разгул стихии повредил более 20 автомобилей.

Подтопления по трем адресам из-за ливня и повышения уровня воды в реке Яуза на 175 см от средних показателей удалось быстро ликвидировать – бригады откачали воду, опустили плотину на Яузе на максимум и провели другие необходимые работы.

С электроснабжением также не возникло больших проблем: с выявленными отключениями быстро справились дополнительные ДГУ и ремонтные бригады.

В период с 30 по 31 мая городские службы продемонстрировали внушительный запас прочности: с последствиями суперливня бились уже почти 2,5 тысяч аварийных бригад организаций, входящих в Комплекс городского хозяйства. Ими было задействовано более 1800 аварийных источников электроснабжения, дополнительно использовалось 418 единиц техники.

С 30 по 31 мая ветер повалил около 350 деревьев, все они также были оперативно распилены и вывезены с мест падения. Также непогода повредила 85 автомобилей и четыре опоры освещения, пострадавших снова не было отмечено.