Про беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда высказался Овечкин: "Нужно слушать и меняться"

Русский хоккеист и капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился своим мнением по поводу всей ситуации и беспорядков в США, которые возникли после смерти Джорджа Флойда. Спортсмен сказал, что он видит, как волнения происходят даже в Вашингтоне. У себя в соцсетях Овечкин написал:

- Покойся с миром, Джордж Флойд. Так грустно наблюдать за тем, что сейчас происходит повсюду, включая Вашингтон. Для нас очень важно уважать и любить друг друга вне зависимости от того, как мы выглядим! Нужно научиться слушать и меняться. Пожалуйста, берегите себя. Заботьтесь друг о друге и своей семье, - написал у себя в личном Твиттере Овечкин.

Отметим, что ранее Национальная хоккейная лига выпустила заявление, в котором сказано, что разделяет настроения хоккеистов в призывах к восстановлению справедливости.

- Мы разделяем эти настроения, которые выражают наши игроки и клубы, в их призывах к справедливости, и мы поощряем использование их платформ и привилегий для системных изменений, - отмечается в сообщении НХЛ.

Напомним, что Джордж Флойд погиб в результате задержания полицией в Миннеаполисе. В результате во множестве городов США начались массовые беспорядки и акции протеста. Сам Флойд умер в реанимации, а на видео, которое распространяется в сети, отчетливо слышно, как он несколько раз говорит о том, что не может дышать из-за того, что ему полицейский наступил на шею коленом.