Как получить за вечер 859 ударов розгами и остаться довольным: 280 лет назад родился маркиз де Сад

Кем он был - чудовищем, описавшим все самое отвратительное, что может придумать человек, или мрачным философом, считавшим, что жестокость и разрушительные страсти заложены в самой человеческой природе? Культуролог Камилла Палья считала, что он - яростный сатирик, высмеивавший идеи трепетного Жан-Жака Руссо, полагавшего, что в природе человека - сострадание. Маркиз де Сад камня на камне не оставил от представлений этого светлого автора. «Руссо объявлял: просто следуйте природе. Де Сад с угрюмой усмешкой согласился». Он-то считал жестокость «одним из наиболее естественных чувств, присущих человеку».

Он воочию видел и ужасы войны, и террор, начавшийся после Французской революции. После его смерти миру было предъявлено бесчисленное количество других зверств - не вымышленных, как в сочинениях маркиза, а вполне реальных. При этом ни Адольф Гитлер, ни Андрей Чикатило, ни безжалостные африканские диктаторы де Сада никогда не читали. При этом они совершали свои преступления в реальности, а маркиз - в воображении. Хотя и в жизни он, конечно, успел натворить немало предосудительного.

САД КАК МАЗОХИСТ

Хотя садизм был назван в честь маркиза де Сада, а мазохизм - в честь Леопольда фон Захер-Мазоха, не они, разумеется, их изобрели. Еще когда маркиз был мальчиком, во Франции были очень популярны романы и трактаты, где описывались наслаждения, которое можно испытать с помощью плети. В детстве де Сад воспитывался у дядюшки-аббата, не столь набожного, как предполагал род его занятий - и в его библиотеке ознакомился со множеством сочинений эротического характера, в том числе и посвященных возбуждению при помощи бичевания. Большинство исследователей сходятся во мнении, что всерьез де Сад пристрастился к нему в ранней юности, когда попал в коллеж, где розги для наказания учеников использовали направо и налево (в то время даже создавались чертежи машин для массовой порки учеников). Вопреки расчетам учителей, Донасьену де Саду, похоже, все это очень понравилось. Как впоследствии заметил Фрейд, «садист всегда одновременно и мазохист: кто получает наслаждение, причиняя боль другим в половом отношении, тот также способен испытывать наслаждение от боли, которая причиняется ему». Именно так обычно вел себя в своих сексуальных эскападах и де Сад.

2 мая день рождения писателя, которого считают величайшим развратником в истории литературы

Вообще Франция эпохи Людовика XV, в которой рос и мужал маркиз, была местом, с точки зрения добропорядочного обывателя, препохабнейшим: аристократы-либертены предавались всем видам наслаждений, бордели процветали, супружеская верность считалась чем-то несерьезным. Отец де Сада и сам старался привить ему идеи либертинажа. Но он, конечно, и подумать не мог, что тот приведет сына в тюрьму: в 1763-м, когда маркизу было всего 23 года, его на две недели заключили в Венсенскую крепость по обвинениям некоей проститутки, которую он принуждал к странным занятиям - хотел, например, чтобы она отхлестала его кнутом с раскаленным металлическим наконечником - и при этом страшно богохульствовал. (Маркиз, кстати, к тому моменту был женат и сохранял с женой прекрасные отношения, несмотря на то, что изменял ей со всем, что шевелится. Через какое-то время она сама начала принимать участие в его «развлечениях», не очень, правда, понятно, в каком качестве).

Следующий большой скандал случился через пять лет. Маркиз подобрал где-то приличную сорокалетнюю женщину по имени Роза Келлер и предложил ей работу в своем доме. Роза решила, что будет помогать ему по хозяйству. Но, по ее показаниям, он начал избивать ее плетьми и чем-то царапать, а потом будто бы лить на тело горячий воск; она еле спаслась, выпрыгнув из окна второго этажа. Судя по всему, в полиции Роза значительно раздула масштаб нанесенных ей увечий, но дело было на Пасху - и это сочли отягчающим обстоятельством. Де Сада вновь заточили в крепость, потом перевели в другую - теперь он провел в тюрьмах семь месяцев.

Еще через несколько лет последовала оргия с несколькими проститутками, получившая широкую огласку: маркиз мало того что требовал от девушек привычных для него услуг (подсчитали, что за вечер он получил 859 ударов розгами), но и устроил им передозировку «шпанской мушки», афродизиака, от которой они чуть не умерли, а также принуждал к содомии и на глазах у них «предавался греческой любви» со своим лакеем. За это его приговорили к отсечению головы, но в виду того, что обвиняемый улепетнул от правосудия, голову отрубили чучелу. Вскоре он снова попал в тюрьму - откуда бежал.

Вообще преследования вызывали в нем скорее искреннее возмущение. Ничто не помешало ему уединиться с супругой и слугами (в числе которых были девочки-подростки) в замке, чтобы там предаваться разнообразным «экспериментам». Они, конечно, не шли в сравнение с тем, что потом позволяли себе герои его знаменитого романа «120 дней Содома, или Школа либертинажа», но после ряда жалоб новым домом маркиза де Сада стала тюрьма. За решеткой или в психушках перерывами он проведет значительную часть оставшейся ему жизни. И там станет крупным писателем.

ВОПРОСЫ ОТ ГРУППЫ ENIGMA

Некоторые исследователи считают, что из-за подцепленной в юности и недолеченной венерической болезни секс причинял маркизу острую боль - которая в его представлении стала неотделима от удовольствия. Но это все попытки как-то рационализировать его «причуды». Конечно, он еще был невероятным эгоистом и глубоко нарциссической личностью, и искренне считал, что имеет право на шалости с девицами, потому что такова его природа. («А потом проникновенным голосом он станет жаловаться на судьбу, на неукротимость своих страстей, над коими он не властен, будет сожалеть о том, что сделал несчастными тех, кто к нему привязан…» - писала о нем его теща). Сам маркиз на старости лет продолжал настаивать: «В природе человека заложен протест против любых запретов, которые его стесняют».

Так или иначе, де Сада ославили как чудовище задолго до того, как появились первые его книги: масштаб его «зверств» преувеличивался до невероятных масштабов, рассказывали, что он режет проституток ножами, чуть ли не вскрывает людей заживо, чтобы потом нашпиговать салом, и в саду у де Сада якобы находится целое кладбище невинно им убиенных. Это все, конечно, фантазии - но когда де Сад сам начал писать романы, он эти фантазии переплюнул. Даже пересказать многие страницы «Жюстины», «Жюльетты» или «120 дней Содома» на страницах газеты просто не представляется возможным. Экранизацию «120 дней», осуществленную Пьером Паоло Пазолини, многие уважаемые критики просто не рискнули посмотреть (это действительно один из самых шокирующих фильмов в истории кино). Немногие, во всяком случае, решатся применить ко всему этому определение «эротика».

Прижизненное издание романа «Жюстина, или несчастья добродетели», 1791 год

Этот роман де Сад написал в Бастилии за 37 дней на кусках бумаги, которые где-то стибрил и склеил в рулон; он был уверен, что манускрипт погиб при разрушении крепости, и «плакал кровавыми слезами» при мысли об этом. На самом деле рукопись уцелела, спрятанная каким-то гражданином по имени Арну де Сен-Максимен, о котором больше почти ничего не известно, и в 1904 году издана берлинским психиатром Иваном Блохом (который, убоявшись скандала, при публикации воспользовался псевдонимом). Этот свиток длиной 12 метров и шириной 10 сантиметров долго переходил из рук в руки, продавался и перепродавался - цена с 1982 по 2004 год выросла с 60 000 долларов до 7 миллионов евро, становился предметом скандалов и разбирательств, а в декабре 2017 года был официально объявлен Национальным сокровищем Франции. Его как раз должны были продать с аукциона, но тот отменили - у правительства страны по закону есть 30 месяцев, чтобы выкупить рукопись. Срок этот вот-вот истечет.

Конечно, де Сад, если бы узнал, какая судьба ждет его сочинения, очень бы порадовался. В последние 20 лет жизни он узнал бедность и несчастья, а скончался в лечебнице для умалишенных; огромная часть его рукописей была потеряна или сожжена, многие его потомки всячески старались просто забыть о том, что в их роду было «это чудовище».

Но Де Сад оставил полным-полно следов в культуре, причем отыскать их можно в самых неожиданных местах. Например, самая знаменитая композиция немецкой группы Enigma, страшно популярная в начале 90-х (ну, та, которая с песнопениями на латыни) на самом деле называется Sadeness - это комбинация английского слова «печаль» и французского написания имени маркиза. В клипе именно он - главный герой. Там есть вставка на французском: «Сад, скажи, что ты искал? Добро через зло? Добродетель через порок? Сад, скажи, откуда это Евангелие зла? Какова твоя религия, где твои последователи? Сад, если ты против Бога, ты против человека? Ты божественный или дьявольский?»