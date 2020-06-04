2020-06-03T21:37:09+03:00
Общество

Губернатор Краснодарского края: Финансирование достройки проблемных домов в регионе вырастет до 2 млрд рублей

Системность подхода к вопросу долевого строительства позволило решить проблему обманутых дольщиков
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
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До 2017 года Кубань входила в число регионов-лидеров по числу проблемных объектов долевого строительства: сказывалось правовая слабость наследия "нулевых" и нежелание решать сложную проблему комплексно.

К моменту вступления в должность губернатора Вениамина Кондратьева ситуация на рынке долевого строительства выглядела печально: десятки долгостроев, возмущенные люди, банкротящиеся компании. Требовалось оперативно сформировать комплекс мер по выводу строительной жилищной сферы из кризиса. Тогда новый глава Краснодарского края выступил с инициативой принятия закона о предоставлении участков земли инвесторам, готовым взяться за достройку. Была создана и госкомпания - застройщик. Более того, совместно с краевой прокуратурой по инициативе губернатора был разработан закон о дополнительных мерах по защите прав пострадавших участников строительства. Отметим, подобная инициатива была впервые принята в России, и в скором времени позволила восстановить права 100 тысяч (!) дольщиков. Беспрецендетные цифры!

Тогда же губернатор обозначил и четкие сроки: закрыть проблему обманутых дольщиков до конца 2023 года. Маховик заработал, вопрос с людьми, которые остались по вине недобросовестных строителей без жилья, начал решать комплексно.

Уже в апреле 2019 года по поручению Вениамина Кондратьева было выделено 1,5 миллиарда рублей на окончание строительства домов в высокой степени готовности. Из 5 таких объектов - ЖК «Форт Карасун» уже введён в эксплуатацию, еще 4 сдадут до конца года.

Ключи на руках людей, которые уже не рассчитывали получить свое жилье - это прекрасно, но как защитить права тех, кто будет вкладывать деньги в квадратные метры в дальнейшем? Решение пришло с созданием "Фонда защиты прав граждан участников долевого строительства в Краснодарском крае». Сюда могут обратиться люди, пострадавшие от рук недобросовестных застройщиков, зная, что их интересы защитят.

Дальше - больше. В ноябре 2019 года власти Краснодарского края и Федеральный Фонд подписали соглашение о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса из бюджета Краснодарского края в объеме одного миллиарда рублей. Это позволило приступить к завершению строительства еще 15 объектов. При этом монтажные работы начались сразу же после подписания соглашения на 8 объектах в Краснодаре.

О системности подхода властей говорит и тот факт, что в февраля 2020 года начались выплаты компенсации дольщикам ещё по 7 объектам в Краснодаре. На эти цели был выделен почти миллиард рублей. К июню 2020 года люди получили уже более 600 млн. рублей на руки.

Еще одной задачей, которую предстояла решить - что делать с инвестиционно непривлекательными объектами? Таковых в Краснодарском крае оказалось 40. В декабре 2019 года была создана госкомпания, единственным акционером которой стал Краснодарский край. Она взяла на себя заботы о заключении контрактов на выполнение строительно-монтажных работ на сумму более 110 миллионов рублей.

Итогом 2019 года стало введение в эксплуатацию 51 проблемного объекта – а это более 10 тысяч квартир. Планка, установленная на этот год, ещё выше – достроить и передать жильцам ключчи от квартир в 119 проблемных объектов. Несмотря на эпидемию коронавируса и карантин, власти не планируют снижать темпы строительства объектов, напротив, 3 июня на онлайн- совещании по вопросам долевого строительства губернатор Вениамин Кондратьев заявил об увеличении финансировании достройки проблемного жилья до 2 млрд. рублей.

– Изначально на достройку домов в высокой степени готовности мы планировали направить из краевого бюджета 1,5 млрд рублей. Эта цифра уже выросла до 1,7 млрд. Мера доказала эффективность, поэтому считаю, что сумму необходимо увеличить до 2 млрд рублей, – подытожил глава региона Вениамин Кондратьев.

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