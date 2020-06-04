Коронавирус в Турции, последние новости на 4 июня 2020: в стране открылись библиотеки и музеи

Последние новости о коронавирусе в Турции на 4 июня 2020 года таковы: общее число заболевших достигло 166 422, 4 609 человек скончались, 130 852 человека - выздоровели.

Страна почти полностью вышла из режима карантина: открылись фитнес-клубы, бассейны, ТЦ, кафе, рестораны, непродовольственные магазины, салоны красоты. Кроме того, возобновилось транспортное сообщение между городами. Но, конечно, пока местные жители ходят в медицинских масках и соблюдают социальную дистанцию – ведь вакцины от COVID-19 еще нет.

Конечно, в начале июня вся страна готовится к туристическому сезону. Для отелей и гостиниц уже разработали правила, состоящие из более чем ста пунктов. Например, на территориях необходимо оборудовать изолятор, куда поместят гостя, у которого поднимется температура. Кроме того, на дорожки, в коридоры и в фойе нанесут разметку, обозначающую дистанцию в полтора метра. И персонал обязан будет следить за тем, чтобы гости соблюдали меры безопасности. Все оборудование на территориях отелей – столики, шезлонги и т.д. – будут дезинфицировать.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 4 июня 2020 года, в стране открылись библиотеки и музеи. Кроме того, местные жители вновь могут отдыхать на пляжах. А в Стамбуле на знаменитый рынок Гранд Базар вернулись продавцы и снова бойко ведут торговлю.