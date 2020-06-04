Что связывает череп Тамерлана и первую балетную пачку

Чем Майя Плисецкая смутила министра культуры СССР Екатерину Фурцеву, как провел последние дни Владимир Маяковский, кто стал прообразом булгаковского Шарикова из «Собачьего сердца» – сотни малоизвестных фактов из жизни знаменитых людей можно узнать, не выходя из дома.

Онлайн-экскурсии московских музеев знакомят с необычными видеобиографиями поэтов, писателей, режиссеров, ученых и других знаменитостей.

Киноклуб-музей «Эльдар» предлагает видеоэкскурсию «Необъятный Рязанов». В ней речь пойдет о жизни и творчестве прославленного комедиографа. Проведут экскурсию известные актеры, которые снимались у Эльдара Рязанова много раз: Лия Ахеджакова, Олег Басилашвили, Светлана Немоляева. Они расскажут не только о съемках фильмов, в которых принимали участие, но и любопытные факты из биографии Эльдара Александровича. Например, как он решил поступить в Одесское мореходное училище, но не поступил. Его зачислили туда лишь полвека спустя. Эльдар Рязанов был не только режиссером, но и автором сценариев к своим фильмам. Много лет он работал в соавторстве с Эмилем Брагинским. И даже сочинил юмористическую биографию некоего Брагинского-Рязанова - трехметрового исполина 147 лет от роду.

В музейно-мемориальном комплексе «История танка Т34» проходит виртуальная выставка, посвященная 120-летию маршала бронетанковых войск, участника Великой Отечественной войны, дважды героя Советского союза Михаила Катукова.

В юности будущий маршал работал приказчиком в магазине. После революции служил в Красной армии. Сначала в пехоте, а в 1933 году занял первое место на армейских соревнованиях по стрельбе из танка. И стал танкистом. Свои главные подвиги он совершит в годы Великой Отечественной войны. После боев с танковыми бригадами Катукова еще в 1941 году немецкие военачальники стали писать рапорты с требованием немедленно начать выпуск аналогов Т-34 в Германии. А в конце войны 1-я танковая армия под командованием генерал-полковника Катукова продвигалась всего на 4 км в день, чтобы захватить неприступные Зееловские высоты под Берлином. И захватила их.

На виртуальной выставке «Портреты по скелетам» в государственном биологическом музее имени К. А. Тимирязева можно узнать, как по кости древнего человека восстановить весь его облик. Метод пластической реконструкции создал еще в СССР антрополог, археолог и скульптор Михаил Герасимов. Это благодаря ему мы знаем, как выглядели Тамерлан, Иван Грозный и Ярослав Мудрый. Сегодня его метод на вооружении не только у исследователей древности, но и у криминалистов. На выставке нам покажут, как восстанавливают череп человека по фрагменту, почему начинают с нижней челюсти и почему первоначальный каркас из воска всегда уничтожается.

В этом же музее имени Тимирязева можно посетить виртуальную выставку «Сад жизни», посвященную биологу-селекционеру Ивану Мичурину. Будущий ученый с мировым именем вначале работал электромонтером. И находил время для занятия любимым делом – экспериментами с плодовыми деревьями. Когда о молодом ботанике-энтузиасте стало известно в мире, он получил предложение переехать в США и там продолжить свои опыты, но Мичурин отказался. На выставке можно увидеть муляжи плодов, выведенных Мичуриным. Услышать рассказ о том, как в 30-е годы благодаря академику Лысенко боролись с генетиками и как существование хромосом отрицала автор «новой клеточной теории» Лепешинская, утверждавшая, что живые клетки могут зарождаться из сока алоэ и настойки сена.

В государственном музее В. М. Маяковского проходит виртуальная выставка, посвященная 90-летию со дня смерти великого поэта. 14 апреля 1930 года не стало Владимира Маяковского. О последних днях поэта рассказывает онлайн-выставка «30 дней. Роковой выстрел. Обратный отсчет». «Машина времени не сработала. Нас не поняли», – говорил почти плачущий Маяковский после театральной премьеры «Бани» 16 марта, за месяц до самоубийства. На следующий день на вечере «Поэты – комсомолу» он сказал: «Читать стихов я больше не буду. Не могу» – и ушел со сцены. «Если пролетарий этого не поймет, он просто малограмотен, нужно учиться», – так высказался он на встрече со студентами за пять дней до смерти.

На своем канале в Яндекс-Дзен Музейно-выставочный центр «Музей моды» выпустил целую подборку историй на тему балетной моды. Например, Мария Тальони только в 1832 году впервые начала исполнять балетные па в фатиновой пачке и пуантах, а до этого балет танцевали в обычных платьях с кринолинами и бальных туфельках на небольшом каблучке. Пуанты создали и новую технику танца – на пальцах. Речь пойдет и о том, как министр культуры СССР Екатерина Фурцева просила Майю Плисецкую надеть юбку, назвав ее костюм Кармен «сплошной эротикой». Здесь же можно услышать истории о многих известных основателях модных направлений, таких как Чарльз Ворт, Луи Виттон, Поль Пуаре.

На Youtube-канале Музей М. А. Булгакова проходят экскурсии прямо из «нехорошей квартиры» на Большой Садовой. Вначале вам расскажут, как писатель приехал в Москву и поселился в коммуналке №50. Как сменил сначала множество мест работы – от академии Жуковского до гастролирующей театральной труппы. Как начал писать сразу в десяток советских газет, который сам же потом рекомендовал не читать, а по ночам писал свои первые рассказы и повести. Как коммунальные соседи-пролетарии дали пищу для рассказа «Самогонное озеро» и стали прообразом Шарикова из «Собачьего сердца», а из-за стычки с ними Булгакову пришлось заплатить штраф за ложный вызов милиции.

6 июня в музее В.А. Тропинина пройдет выступление артистов первого карантинного инста- сериала «Ай да Пушкин». Стихи будут читать Сергей Безруков и Вениамин Смехов. Музыкальное авторское произведение зрителям представит виолончелист и композитор Антон Булкин. Пьесу «Jango» музыкант исполнит на французской виолончели XVIII века.

В этот же день пройдут виртуальные прогулки по музею-заповеднику «Болдино». Зрителям покажут акварельный портрет Екатерины Павловны Бакуниной — первой юношеской любви поэта. Зрители "прогуляются" по обновленным после ремонта залам пушкинской усадьбы, побывают в парадном помещении барского дома, заглянут в кабинет, где отдыхал и работал поэт, увидят рукописи болдинских произведений.

Из «Болдина» зрители «перенесутся» в Северную столицу, в музей-квартиру Пушкина на Мойке, 12. Здесь хранится самый известный прижизненный портрет поэта. В 1827 году портрет, ставший, впоследствии хрестоматийным, создал художник Василий Тропинин.

Трансляция пройдет на главной странице официального сайта музея В. А. Тропинина, а также на страницах социальных сетей музея.