«Все идет по плану»: Афроамериканец Чейз Уинтерс перепел Летова на площади в Нью-Йорке

Афроамериканец из Бруклина Чейз Уинтерс в очередной раз порадовал фанатов российской рок-музыки, исполнив на одной из площадей Нью-Йорка известную песню Егора Летова «Все идет по плану». У талантливого певца есть свой канал на YouTube, где он время от времени выкладывает песни отечественных музыкантов в своем исполнении и собирают огромное количество лайков от преданных зрителей.

Исполненная Чейзом композиция «Все идет по плану» - одна из самых известных песен русского панк-музыканта Егора Летова и его группы «Гражданская оборона», записанная еще в 1988 году. При написании песни музыкант говорил от лица «простого советского уставшего человека, совершенно опустившегося».

По словам Чейза, он самостоятельно выучил полюбившейся ему русский язык по песням отечественных музыкантов и кино. А искреннюю любовь к российской культуре ему привели знакомые россияне. Больше всего афроамериканцу по душе старый добрый русский рок и, конечно же, легендарный Цой. К слову, на YouTube-канале Чейза Уинтерса можно также встретить его исполнение песен «Ленинграда», Земфиры, «Сплин», и даже Игоря Николаева.

Более того, у американца есть даже целый альбом его собственных песен на русском языке, который он назвал «Дорога. Любовь и т.д.»