2020-06-05T08:24:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 5 июня 2020: представлены новые правила для туристов

Мы представляем последние новости на 5 июня 2020 года о коронавирусе в Италии [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Италии, последние новости на 5 июня 2020: ограничительный режим в стране почти полностью снялиКоронавирус в Италии, последние новости на 5 июня 2020: ограничительный режим в стране почти полностью снялиФото: REUTERS
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По последним новостям о коронавирусе в Италии на 5 июня 2020 года, общее число зараженных достигло 234 013, 161 895 человек выздоровели, 33 689 человек - скончались.

20 июня в стране возобновится прерванный из-за пандемии чемпионат по футболу. Возможно, на матчи пустят болельщиков, но это случится не раньше июля.

В городах открыли пиццерии, рестораны, кафе, торговые центры, салоны красоты, музеи и галереи. Кроме того, возобновилось региональное транспортное сообщение – итальянцы снова могут ездить по своей стране. Но, конечно, сохраняется режим повышенных мер безопасности – местные жители обязаны находиться в общественных местах в защитных масках и перчатках. Также до 15 июня встречи и собрания не разрешены даже на улице или даже дома.

Также со среды в Италии открыли границы – теперь туристы смогут полюбоваться Колизеем, который тоже, кстати, открыли, и искупаться в море. И сами итальянцы смогут посещать те страны, где обстановка с «чумой 21 века» стабилизировалась. И, естественно, из-за открытия границ в крупных городах в скором времени возобновится международное авиасообщение.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 5 июня 2020 года, накануне были представлены новые правила для туристов. Так, от поцелуев и объятий рекомендуют воздержаться. А зонтики на пляжах будут расставлять по одному на 10 квадратных метров. В целом правила те же, что и для самих итальянцев - социальная дистанция и ношение защитных средств.

В Италии столетнюю женщину, победившую коронавирус, выписали из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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