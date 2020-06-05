Коронавирус в Италии, последние новости на 5 июня 2020: представлены новые правила для туристов

По последним новостям о коронавирусе в Италии на 5 июня 2020 года, общее число зараженных достигло 234 013, 161 895 человек выздоровели, 33 689 человек - скончались.

20 июня в стране возобновится прерванный из-за пандемии чемпионат по футболу. Возможно, на матчи пустят болельщиков, но это случится не раньше июля.

В городах открыли пиццерии, рестораны, кафе, торговые центры, салоны красоты, музеи и галереи. Кроме того, возобновилось региональное транспортное сообщение – итальянцы снова могут ездить по своей стране. Но, конечно, сохраняется режим повышенных мер безопасности – местные жители обязаны находиться в общественных местах в защитных масках и перчатках. Также до 15 июня встречи и собрания не разрешены даже на улице или даже дома.

Также со среды в Италии открыли границы – теперь туристы смогут полюбоваться Колизеем, который тоже, кстати, открыли, и искупаться в море. И сами итальянцы смогут посещать те страны, где обстановка с «чумой 21 века» стабилизировалась. И, естественно, из-за открытия границ в крупных городах в скором времени возобновится международное авиасообщение.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 5 июня 2020 года, накануне были представлены новые правила для туристов. Так, от поцелуев и объятий рекомендуют воздержаться. А зонтики на пляжах будут расставлять по одному на 10 квадратных метров. В целом правила те же, что и для самих итальянцев - социальная дистанция и ношение защитных средств.