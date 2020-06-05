Даже спят в обнимку: Волонтер спасла с улицы двух крошечных котят, которые оказались неразлучны

Волонтер организации защиты животных Animal Welfare League of Arlington в Арлингтоне штат Вирджиния, США, приютила двух спасенных котятах, которые нуждались в заботе. Лорен Стрикула (Lauren Strycula) рассказала, что двух малышей привезли из округа Принс-Джорджес, штат Мэриленд, где их нашли и забрали в приют, чтобы дать возможность обрести хорошую жизнь.

«Программа «Школа котят» (Kitten College program), участником которой я являюсь, поддерживает другие приюты и группы в штате Вирджиния, а также в округе Колумбия, в штате Мэриленд и в Западной Вирджинии», – рассказала Лорен Стриктура в интервью изданию Love Meow.

У малышей уже появились имена: Харпер (Harper) (полосатая девочка) и Хейден (Hayden) (светлый мальчик в серебристую полоску). Котятам было несколько дней на момент когда их нашли.

our_fostering_tails This is my little brother and I love him.

Лорен отмечает, что когда она вернулась с новыми подопечными домой, то увидела, что котята необыкновенно сильно привязаны друг к другу. Стоит только взять одного на руки, как второй начинает пищать в поисках сородича.

Они быстро освоились на новом месте, привыкли к сытой домашней жизни, но не изменили привычек спать в обнимку. Лорен рассказала, что оба, наполнив маленькие животики молочной смесью, тут же начинают искать друг друга. Котята, как будто спят в обнимку.

our_fostering_tails Saturday mornings are for sleeping

«Они любят лежать друг на друге и засыпать, переплетаясь всеми конечностями», – сказала Лорен.

Недавно котятам исполнилось уже 3 недели. Они научились мурлыкать, открыли глазки и стали исследовать дом Лоурен. Волонтер рассказала, что у брата и сестры разный характер.

our_fostering_tails My happy place

«У Харпер очаровательный характер. Она любит прижиматься к коленям или свернуться калачиком на шее. Это очень счастливая маленькая девочка, которая, кажется, всегда улыбается», – заметила Лорен.

«Хейден превращается в изумительного белого тигра, который любит мягкий, теплый плед. Он великий едок: ничто не делает его счастливее, чем возможность напиться молочной смеси, а затем позволить нам помассировать его розовый животик», - рассказала девушка.

our_fostering_tails Muah! Raise your hand if you would also like a kiss from this handsome Hayden

Котята Хейден и Харпер любят играть друг с другом. Они научились перекатываться на спине, кусать друг другу ушки и бегать по дому в поисках приключений. Лоурен говорит, что они все время попадают в небольшие ловушки. Могут запутаться в занавесках или застрять между мебелью.

У маленьких котят впереди большая жизнь и им предстоит многому научиться, но они больше никогда не вернутся в приют и не будут голодать на улице.