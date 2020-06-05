Колокольцев представил нового заместителя

Глава МВД России Владимир Колокольцев в режиме видеоконференцсвязи представил личному составу назначенных Указами президента России заместителя Министра – начальника Следственного департамента МВД России генерал-майора юстиции Сергея Лебедева, Министра внутренних дел по Республике Коми полковника полиции Андрея Сицского, начальника Управления МВД России по Смоленской области полковника полиции Валерия Саржина и начальника Управления МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу полковника полиции Сергея Костенко.

- Эти руководители имеют большой практический опыт. Так, Сергей Лебедев работал в следственных подразделениях, в том числе более 15 лет – на руководящих должностях, и зарекомендовал себя настоящим профессионалом, умеющим принимать грамотные процессуальные и управленческие решения, - заявил Колокольцев.

Министр поставил перед Лебедевым первоочередные задачи: "повысить эффективность работы по раскрытию и расследованию преступлений, принимать исчерпывающие меры по возмещению причиненного ими вреда. Дополнительные усилия должны быть сосредоточены на установлении лиц по нераскрытым преступлениям, и прежде всего совершенным с использованием IT-технологий. На особом контроле необходимо держать расследование преступлений в области реализации национальных проектов, деяний, совершенных в оборонно-промышленном комплексе, финансово-кредитной сфере, а также коррупционной и экстремистской направленности".

Обращаясь к вновь назначенным руководителям территориальных органов ведомства на региональном уровне, министр напомнил, что "за каждым уголовным делом стоят судьбы людей и об этом нужно всегда помнить".

После этого напутствия новые руководители приступили к выполнению служебных обязанностей.