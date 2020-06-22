Узнай, какой супергерой защитит ваш финансовый мир от злодеев!

Настоящий сотрудник банка никогда не спросит полный номер карты, срок ее действия, код на обратной стороне (CVV), логин и пароль от онлайн-банка и мобильного приложения, коды из СМС и push-сообщений. Если вас просят назвать что-то из этого списка, это мошенники! Прекращайте разговор, пишите в чат банка или звоните по телефону на обратной стороне карты.

В случае любых подозрительных звонков от имени любых сотрудников и служб банка, которые просят сообщить секретную информацию, желательно не только прекратить разговор, но и сообщить в службу поддержки банка о происшествии. Возможно, это поможет быстрее вычислить мошенников и спасти деньги – и ваши, и других людей.

Никогда и ни при каких обстоятельствах, ни для подтверждения, ни для отмены операций сотрудники банка не будут запрашивать полный номер карты, срок ее действия, код на обратной стороне (CVV), логин и пароль от онлайн-банка и мобильного приложения, коды из СМС и push-сообщений.

Вся информация о ваших банковских картах, счетах, кредитах и в каких они банках – это сугубо приватная информация, вы не должны ее никому сообщать. И тем более нельзя раскрывать полный номер карты, срок ее действия, код на обратной стороне (CVV), логин и пароль от онлайн-банка и мобильного приложения, коды из СМС и push-сообщений.

Банк никогда не будет предлагать вам переходить по ссылкам для оплаты продуктов. Пользуйтесь только официальным сайтом и мессенджерами, проверяйте их при звонках в банк по номеру, указанному на обратной стороне карты.

Мошенников много, но ведь и доверять людям надо, тем более в сложные времена. Особенно если дело выигрышное.

Правильно! Бессовестные мошенники хотят заработать на пост-пандемии, на курортном сезоне, на ажиотаже вокруг востребованных услуг. Никогда не сообщайте в ответ на подобные предложения свои банковские данные, коды и пароли!

Я очень хочу поехать именно в этот отель! К тому же на этом сайте дешевле. Лучше рискну, чем буду покупать путевку дороже.

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Ваш финансовый супер-герой – Халк. Когда вы становитесь жертвой финансовых злодеев, вы зеленеете от досады и потрясаете кулаками. Плохо, что после драки. Халк научился управлять яростью и принимать разумные решения. Вот и вам надо учиться никому не сообщать секретных данных и всегда перезванивать в банк при любых сомнениях. В Райффайзенбанке работают не супергерои, а обычные люди, но они также помогут вам позаботиться о ваших финансах. Помните: при возникновении малейших сомнений звоните в банк – по телефонному номеру, указанному на обратной стороне вашей карты. Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Ваш финансовый супергерой – Человек-Ракета. Ведь нужно уметь обгонять время и преодолевать световой барьер, чтобы удержать вас от поистине космических глупостей, которые вы способны наделать со своими финансами. Учитесь сдерживать себя до того, как нажать на кнопку «отправить». В Райффайзенбанке работают не супергерои, а обычные люди, но они также помогут вам позаботиться о ваших финансах. Помните: при возникновении малейших сомнений звоните в банк – по телефонному номеру, указанному на обратной стороне вашей карты. Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Ваш финансовый супергерой – Тор, сын Одина. Потому как защитить ваши денежки иногда под силу только богам, особенно тем, у которых волшебный молот под рукой. Только грубая сила из скандинавских мифов зачастую способна удержать вас от соблазна отправить личный код или выболтать незнакомцам информацию о своей карте. В Райффайзенбанке работают не супергерои, а обычные люди, но они также помогут вам позаботиться о ваших финансах. Помните: при возникновении малейших сомнений звоните в банк – по телефонному номеру, указанному на обратной стороне вашей карты. Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Ваш финансовый супергерой – Железный Человек. Вы быстро найдете с ним общий язык. Ведь вы тоже практически техногений, и в теории вполне сильны, вам подвластен даже мобильный банкинг. Но на деле вас иногда надо держать железной хваткой, защищая вас от сомнительных операций. Учитесь железной логике для стальной защиты ваших финансов. В Райффайзенбанке работают не супергерои, а обычные люди, но они также помогут вам позаботиться о ваших финансах. Помните: при возникновении малейших сомнений звоните в банк – по телефонному номеру, указанному на обратной стороне вашей карты. Поделиться