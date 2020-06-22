Узнай, какой супергерой защитит ваш финансовый мир от злодеев!
Даже если вы продвинутый пользователь цифровых сервисов и уверены, что знаете, как защитить свои счета и карты от мошенников, помните: преступный мир не дремлет!
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Злодеи то и дело изобретают все новые способы завладеть вашими средствами, а вас оставить с носом и пустой кредиткой. Ответьте на вопросы, прокачайте свою финансовую грамотность и узнайте, какой финансовый супергерой защитит вас от мошенников и поможет сохранить и нервы, и деньги на счете.
1У вас есть банковская карта и, возможно, даже не одна. Вы ими часто пользуетесь в магазинах, на заправках, при онлайн-заказах. И вот однажды вам звонит человек, представляется сотрудником банка, картой которого вы владеете, и просит уточнить некоторые данные в рамках проверки базы клиентов, обычной процедуры. Как понять, что вам звонит мошенник?
Правильный ответ:Настоящий сотрудник банка никогда не спросит полный номер карты, срок ее действия, код на обратной стороне (CVV), логин и пароль от онлайн-банка и мобильного приложения, коды из СМС и push-сообщений. Если вас просят назвать что-то из этого списка, это мошенники! Прекращайте разговор, пишите в чат банка или звоните по телефону на обратной стороне карты.
2Вам звонят из «службы безопасности» и строгим голосом сообщают: один из сотрудников банка подозревается в мошенничестве, уже обманул нескольких клиентов. Враг хитер и опасен, потому вам срочно требуется перевести ваши средства на другой – «безопасный» – счет. Вам сообщают номер счета и просят назвать подтверждающий код из приложения “голосовому роботу”. Что делать будете?
Правильный ответ:В случае любых подозрительных звонков от имени любых сотрудников и служб банка, которые просят сообщить секретную информацию, желательно не только прекратить разговор, но и сообщить в службу поддержки банка о происшествии. Возможно, это поможет быстрее вычислить мошенников и спасти деньги – и ваши, и других людей.
3Вы часто совершаете покупки в интернет-магазинах, собираете «корзину», потом отменяете заказ. Потом передумываете и возвращаетесь… В общем, обычная для вас, знатного шопоголика, история. И вот приходит сообщение, что по карте прошла операция, которую вы не подтверждаете. А для ее отмены просят предоставить полные данные карты и пароль от онлайн-банка.
Правильный ответ:Никогда и ни при каких обстоятельствах, ни для подтверждения, ни для отмены операций сотрудники банка не будут запрашивать полный номер карты, срок ее действия, код на обратной стороне (CVV), логин и пароль от онлайн-банка и мобильного приложения, коды из СМС и push-сообщений.
4Вам звонят с номера, похожего на банковский, и предлагают установить дополнительное самое современное и безопасное приложение для остановки несанкционированных операций и защиты телефона от мошенников.
Правильный ответ:Никогда не соглашайтесь на установку никаких «дополнительных» приложений. Есть официальное мобильное приложение банка, которое вы можете скачать и при необходимости получить консультации по установке в официальных мессенджерах банка.
5Вам звонят, представляются сотрудниками одного из банков или «социологической службы» и говорят, что проводится соцопрос на тему: в каких банках и какие у вас есть карты?
Правильный ответ:Вся информация о ваших банковских картах, счетах, кредитах и в каких они банках – это сугубо приватная информация, вы не должны ее никому сообщать. И тем более нельзя раскрывать полный номер карты, срок ее действия, код на обратной стороне (CVV), логин и пароль от онлайн-банка и мобильного приложения, коды из СМС и push-сообщений.
6Время сейчас непростое, и, конечно, многим хотелось бы улучшить условия кредитов и кредитных карт, получить снижение кредитного процента. И вот вам в мессенджере предлагают очень выгодное предложение. Чтобы его оформить, нужно оплатить небольшую комиссию на сайте по ссылке.
Правильный ответ:Банк никогда не будет предлагать вам переходить по ссылкам для оплаты продуктов. Пользуйтесь только официальным сайтом и мессенджерами, проверяйте их при звонках в банк по номеру, указанному на обратной стороне карты.
7Лето! После самоизоляции очень хочется поехать в отпуск. Вы находите пансионат у моря на сайте-агрегаторе, где билеты дешевле. Но менеджеры отеля в личном сообщении просят ввести данные вашей банковской карты.
Правильный ответ:Правильно! Бессовестные мошенники хотят заработать на пост-пандемии, на курортном сезоне, на ажиотаже вокруг востребованных услуг. Никогда не сообщайте в ответ на подобные предложения свои банковские данные, коды и пароли!
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Ваш финансовый супер-герой – Халк. Когда вы становитесь жертвой финансовых злодеев, вы зеленеете от досады и потрясаете кулаками. Плохо, что после драки. Халк научился управлять яростью и принимать разумные решения. Вот и вам надо учиться никому не сообщать секретных данных и всегда перезванивать в банк при любых сомнениях. В Райффайзенбанке работают не супергерои, а обычные люди, но они также помогут вам позаботиться о ваших финансах. Помните: при возникновении малейших сомнений звоните в банк – по телефонному номеру, указанному на обратной стороне вашей карты.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Ваш финансовый супергерой – Человек-Ракета. Ведь нужно уметь обгонять время и преодолевать световой барьер, чтобы удержать вас от поистине космических глупостей, которые вы способны наделать со своими финансами. Учитесь сдерживать себя до того, как нажать на кнопку «отправить». В Райффайзенбанке работают не супергерои, а обычные люди, но они также помогут вам позаботиться о ваших финансах. Помните: при возникновении малейших сомнений звоните в банк – по телефонному номеру, указанному на обратной стороне вашей карты.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Ваш финансовый супергерой – Тор, сын Одина. Потому как защитить ваши денежки иногда под силу только богам, особенно тем, у которых волшебный молот под рукой. Только грубая сила из скандинавских мифов зачастую способна удержать вас от соблазна отправить личный код или выболтать незнакомцам информацию о своей карте. В Райффайзенбанке работают не супергерои, а обычные люди, но они также помогут вам позаботиться о ваших финансах. Помните: при возникновении малейших сомнений звоните в банк – по телефонному номеру, указанному на обратной стороне вашей карты.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Ваш финансовый супергерой – Железный Человек. Вы быстро найдете с ним общий язык. Ведь вы тоже практически техногений, и в теории вполне сильны, вам подвластен даже мобильный банкинг. Но на деле вас иногда надо держать железной хваткой, защищая вас от сомнительных операций. Учитесь железной логике для стальной защиты ваших финансов. В Райффайзенбанке работают не супергерои, а обычные люди, но они также помогут вам позаботиться о ваших финансах. Помните: при возникновении малейших сомнений звоните в банк – по телефонному номеру, указанному на обратной стороне вашей карты.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Ваш финансовый супергерой – Бэтмен. А вы вполне годитесь на роль его друга и соратника Робина. Вы отлично осведомлены, какие банковские данные и кому можно и нельзя сообщать, быстро принимаете правильные решения. Вы готовы на пару с Бэтменом очищать город от мошенников и защищать простых жителей, повышая финансовую грамотность своих родных и близких. В Райффайзенбанке работают не супергерои, а обычные люди, но они также помогут вам позаботиться о ваших финансах. Помните: при возникновении малейших сомнений звоните в банк – по телефонному номеру, указанному на обратной стороне вашей карты.
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