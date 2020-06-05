За два года «Роснефть» направила на природоохранную деятельность 80 млрд рублей

5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды. Хороший повод крупным компаниям подвести итоги работы в природоохранной отрасли. Например, за последние два года «зеленые инвестиции» Роснефти составили 80 млрд рублей. Деньги пошли на развитие проектов, связанных с рациональным использованием попутного нефтяного газа (ПНГ), повышением надежности трубопроводов, эффективным управлением водой и отходами, а также рекультивацией земель и сохранением биоразнообразия.

90% ПОПУТНОГО ГАЗА УТИЛИЗИРУЕТСЯ

Компания еще в 2018 году объявила о приверженности целям и стандартам ООН в области устойчивого развития. В рамках стратегии «Роснефть-2022» предприятие стремится к достижению лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства, а также планирует войти в число ведущих международных компаний по удельным выбросам парниковых газов.

В числе ключевых направлений работы компании в области минимизации воздействия на окружающую среду является повышение рационального использования ПНГ и снижение выбросов парниковых газов. Компания превысила 90% уровень утилизации ПНГ на зрелых активах. Объем инвестиций в объекты рационального использования ПНГ за пять лет превысил 125 млрд руб. Реализация этих масштабных проектов отмечена ежегодной премией «КоммерсантЪ Инициативы» в номинации «Экология».

«Роснефть» управляет трубопроводной сетью общей протяженностью более 120 тыс. км. Для повышения надежности транспортировки нефти и нефтепродуктов Компания завершила реализацию 4-х летней Программы повышения надежности трубопроводов. В результате интенсивность отказов трубопроводов снизилась на 30% по сравнению с 2013 годом. Работа по данному направлению продолжается в рамках аналогичной программы, рассчитанной на 2020-2025 годы.

Успешность природоохранной деятельности Компании отмечают независимые организации и ESG - рейтинги. В 2020 году «Роснефть» заняла лидирующую позицию среди российских компаний в международном рейтинге CDP в категории «климат» с уровнем «B». Также в 2019 году «Роснефть» впервые участвовала в рейтинге CDP в категории «вода» и получила высокую оценку на уровне «В-».

ВЫСАДИЛИ МИЛЛИОН ДЕРЕВЬЕВ

Больше того, компания развивает проекты, направленные на сохранение экосистем и биоразнообразия. C 2012 года «Роснефть» провела более 20 научно-исследовательских экспедиций по изучению состояния морских арктических экосистем.

С 2015 года в компании действует Программа сохранения биологического разнообразия морских экосистем на лицензионных участках, расположенных в Арктической зоне РФ. В 2019 году эта программа вышла на федеральный уровень и теперь реализуется при поддержке Минприроды России.

В 2020 году усилия предприятия будут сосредоточены на разработке комплексной программы исследований по изучению и мониторингу ключевых видов-индикаторов устойчивого состояния морских арктических экосистем (белый медведь, морж, белая чайка) и экосистем северных территорий Сибири (дикий северный олень).

«Роснефть» уделяет большое внимание лесовосстановлению. В 2019 году специалисты дочерних предприятий компании высадили около 1 миллиона деревьев, в том числе, в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна-2019» было высажено около 5000 деревьев.

ПЕРВОЙ ПЕРЕШЛА НА «ЕВРО-6»

«Роснефть» первой в России начала выпуск и продажу бензина с улучшенными экологическими характеристиками «Евро 6». Сегодня география продаж расширена до девяти регионов присутствия розничной сети под управление НК «Роснефть». Компания также предлагает потребителям широкую линейку судовых топлив с пониженным содержанием серы, которые полностью соответствуют новым требованиям Международной морской организации.

На региональном уровне дочерние общества компании активно взаимодействуют с властями по вопросам обеспечения экологической безопасности, развивая в том числе совместные эколого-просветительские акции. По результатам проведенной работы «Самотлорнефтегаз», «Самаранефтегаз», «Томскнефть ВНК», Ачинский НПЗ, «Ангарская нефтехимическая компания», Комсомольский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ удостоены дипломов победителей XV Юбилейного всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России – 2019».

Несмотря на ограничения, связанные с санитарно-эпидемиологической обстановкой, предприятия компании реализуют мероприятия ко Всемирному дню окружающей среды. С соблюдением всех мер предосторожности в регионах деятельности компании прошли субботники и акции по озеленению территорий. Сотрудники экологической службы совместно с молодыми специалистами дочерних предприятий НК «Роснефть» в Самарской области и представителями местных органов власти организовали экологическую акцию «Тур по неизвестным родникам Самарской области», призванную привлечь внимание к проблеме загрязнения родников. «Востсибнефтегаз», «Башнефть-Полюс», «РН-Востокнефтепродукт», «РН-Ростовнефтепродукт», Куйбышевский НПЗ, Стрежевской НПЗ и другие предприятия провели детские конкурсы рисунков и фотографий, целью которых стало привлечение внимания к вопросам охраны окружающей среды и повышение уровня экологической культуры.

На предприятиях «Роснефти» активно внедряются принципы «Зеленого офиса», направленные на сокращение потребления ресурсов, экономию тепло- и электроэнергии, улучшение качества условий работы и состояния окружающей среды.