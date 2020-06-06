Инспектор службы безопасности метро Москвы подозревается в растлении дочери

В полицию обратилась 43-летняя москвичка Светлана И.*, жена 55-летнего старшего инспектора службы безопасности Московского метрополитена Евгения И.* Женщина сообщила оперативникам, что их 13-летняя дочь Ксения* рассказала матери о домогательствах со стороны родного отца. .

«По словам школьницы, папа трогал ее в разных местах и совершал в отношении нее действия сексуального характера Сразу после сообщения Светланы полиция начала проверку по факту полученной информации. Все материалы уже переданы в следственный комитет РФ», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время следователи работают с пострадавшей девочкой и ее отцом, выясняя все обстоятельства произошедшего. Оперативникам предстоит выяснить, являются ли словам матери и девочки клеветой на отца, или же семья несколько лет жила бок о бок с педофилом, о расстройствах которого знала только дочь.

* - имена изменены