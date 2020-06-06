2020-06-06T16:04:13+03:00
Спорт

"А это что у нас за новый атлет?". Евгений Плющенко показал первые кадры с тренировок Трусовой в Кисловодске

Один из лидеров сборной России начинает подготовку к новому сезону [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александра Трусова готовится к стартам в новом сезоне.Александра Трусова готовится к стартам в новом сезоне.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Фигуристка сборной России Александра Трусова с нового сезона будет работать в группе у Евгения Плющенко и уже приступила к первым тренировочным занятиям на сборах в Кисловодске. Именно оттуда начнется путь Трусовой, "королевы четверных прыжков", к вершинам в грядущем сезоне. Новый тренер Саши, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, выложил у себя в соцсетях первые кадры, на которых прекрасно видно, как усердно занимается Трусова.

На первых кадрах видны спортсмены, которые приехали с группой Плющенко на первые тренировки. Они прыгают на скакалке под присмотром наставников, в числе которых - Сергей Розанов. Он тоже с нового сезона будет работать в команде Плющенко, попрощавшись некоторое время назад с "Хрустальным".

- Первые видео из Кисловодска, - гласит подпись под видео.

А чуть позже в "сториз" личного Инстаграма появилось еще одно небольшое видео. На нем видно, как рядом с группой фигуристов после тренировки ходит собака-любимец одного из спортсменов. И Плющенко говорит в кадре:

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Собака гуляет рядом с фигуристам после тренировки группы Плющенко в Кисловодске
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- А что это за новый атлет? Рыжик? - шутит тренер.

Напомним, что не так давно Александра Трусова, которая в прошлом сезоне впервые выступала на взрослом уровне, приняла решение перейти из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Вместе с ней по этому маршруту последовал один из тренеров группы - Сергей Розанов. На счету Трусовой в первом сезоне - победа на двух этапах серии турниров Гран-При и третьи места на ключевых стартах сезона. Саша была третьей в финале Гран-При, на чемпионате России 2020 в Красноярске и на первенстве Европы 2020 в австрийском Граце.

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Первое видео тренировки Александры Трусовой в Кисловодске
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ИСТОЧНИК KP.RU

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