Новые случаи заражения коронавирусом в России на 7 июня 2020: 8 984 человека заболели за сутки
Оперштаб озвучил данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 7 июня 2020 года [обновляется]
Россия продолжает бороться с распространением коронавирусаФото: REUTERS
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По данным оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, в России на 7 июня 2020 года выявлено 8 984 новых случая заражения COVID в 84 регионах.
Распространение коронавируса в мире: Хроника.
ИСТОЧНИК KP.RU
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