Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 7 июня 2020: 1956 человек заболели за сутки
Оперштаб озвучил данные про новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 7 июня 2020 года
В Москве продолжают выявлять новые случаи зараженияФото: REUTERS
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За последние сутки в Москве выявлено 1956 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперштаба на 7 июня 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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