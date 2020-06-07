2020-06-07T10:36:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 7 июня 2020: 1956 человек заболели за сутки

Оперштаб озвучил данные про новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 7 июня 2020 года
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В Москве продолжают выявлять новые случаи зараженияВ Москве продолжают выявлять новые случаи зараженияФото: REUTERS
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За последние сутки в Москве выявлено 1956 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперштаба на 7 июня 2020 года.

Коронавирусные изобретения.Коронавирус изменил нашу жизнь. И к ней теперь нужно приспосабливаться. Как? Изобретать что-то новое!

ИСТОЧНИК KP.RU

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