Леонид Рошаль вошел в жюри конкурса на памятник врачам-героям

Пандемия коронавируса напомнила нам о том, что действительно важно. Жизнь и здоровье близких, взаимовыручка, поддержка. Труд врачей. Чтобы выразить всю благодарность медикам, которые круглые сутки без перерыва спасают жизни пациентов и борются с коронавирусом, в России решили установить памятник врачам-героям.

Эскиз монумента решено выбрать путем открытого конкурса. В мае был завершен прием заявок: всего их пришло 337 заявок со всех уголков России и даже мира. Проекты приходили из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Белграда, Хельсинки, Риги и даже с острова Родос. В конкурсе участвовали как профессиональные скульпторы, так и просто неравнодушные граждане - самому юному участнику конкурса нет и 10 лет.

Народным онлайн голосованием на сайте www.врачи-герои.рф был определен ТОП-10 лучших работ. Их авторы до 19 июня должны доработать свои идеи. К этому же времени будет определен состав профессионального жюри конкурса.

Уже известно, что в состав жюри войдет легендарный врач, детский доктор мира Леонид Рошаль.

- Авторы идеи - молодцы! Присоединяюсь, - отметил он.

- Леонид Михайлович Рошаль – легенда, доктор, которого знает весь мир! Нам безусловно очень приятно, что он первым вошел в состав жюри нашего конкурса. Его взгляд на то, каким должен быть памятник всем медицинским героям, важен и существенен, - говорит соавтор идеи памятника врачам-героям, предприниматель и филантроп Игорь Рыбаков.

Всего в жюри войдут семь человек: это будут представители сферы культуры, искусства. 21 июня им предстоит озвучить ТОП-5 победителей. Каждый из них получит по 100 000 рублей и лично встретится с авторами идеи памятника - Игорем Рыбаковым и художником Алексеем Сергиенко.

Далее будут определены города, установят пять памятников. Первый памятник будет открыт 5 октября 2020 года – в международный день врача, день солидарности и активных действий врачей всего мира.

Ознакомиться более подробно с конкурсом можно на сайте: www.врачи-герои.рф.

Проект памятника, вошедший в Топ-10 Фото: предоставлено организаторами конкурса

Проект памятника, вошедший в Топ-10 Фото: предоставлено организаторами конкурса

Проект памятника, вошедший в Топ-10 Фото: предоставлено организаторами конкурса

Проект памятника, вошедший в Топ-10 Фото: предоставлено организаторами конкурса

Проект памятника, вошедший в Топ-10 Фото: предоставлено организаторами конкурса

Проект памятника, вошедший в Топ-10 Фото: предоставлено организаторами конкурса

Проект памятника, вошедший в Топ-10 Фото: предоставлено организаторами конкурса

Проект памятника, вошедший в Топ-10 Фото: предоставлено организаторами конкурса

Проект памятника, вошедший в Топ-10 Фото: предоставлено организаторами конкурса